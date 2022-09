Motto dei Grilli sbanca Cervia al Concorso nazionale A5

Si è svolto lo scorso fine settimana il concorso di salto presso il centro ippico Le Siepi di Cervia (Ravenna). Concorso nazionale A5 che vedeva la presenza di circoli ippici del centro e del nord Italia. Le gare si sono sviluppate su tre giorni con ottimi risultati per le amazzoni e i cavalieri preparati sapientemente da Serena Nassi, istruttrice federale FISE del Centro Ippico Motto dei Grilli di Cocquio Trevisago.

Galleria fotografica Motto dei Grilli sbanca Cervia al Concorso nazinoale A5 4 di 4

Eccezionale risultato per Federica Portesani e del suo fido Quaprilot un castrone 2009 nelle gare B 110. L’amazzone di Travedona Monate, ha realizzato il miglior percorso nella gara a tempo del sabato e a fasi consecutive della domenica. Un quarto posto e due percorsi netti nella stessa categoria anche per il gaviratese Mirko Cascarano e la sua Landria. Un binomio che riesce sempre a fare ottimi risultati nei concorsi di salto degli ultimi anni.

Da Montegrino Valtravaglia arriva Martina Burlotti su Scarletts Billy Holiday, la più giovane amazzone del gruppo con i suoi 14 anni. Martina ha gareggiato il sabato nella gara a tempo, sfiorando la vittoria. Solamente l’ultimo ostacolo è stato ostico per la brava Martina che aveva il miglior tempo in assoluto. La domenica nella gara B100 a fasi ha ottenuto un ottimo sesto posto. In queste gare di Cervia erano presenti anche due esordienti, Lisa Cavraro con il suo High Boy e Mattia Facchini con Taddeo. Hanno gareggiato rispettivamente nella L70 e nella L80. Un’esperienza da ricordare in un contesto veramente bello del centro Le Siepi, a contatto con cavalieri e amazzoni di provata esperienza.

Solamente vivendo le emozioni e il particolare sapore che si prova frequentando i box, il rituale della preparazione del cavallo, il campo prova prima della gara, si riesce a comprendere a fondo cosa vuol dire gareggiare. L’emozione iniziale è quasi d’obbligo per chi si avvicina alle competizioni ma appena suona la campanella tutto svanisce e si dà il massimo. Ottimi, Mattia con due netti e Lisa con percorsi puliti e sicuri. A rivederli presto sui campi di gara.

Ultimo, ma non ultimo nei risultati, Diego Parolo che montava Idefix, puledro nato nella Scuderia Motto dei Grilli nel 2015. Ha gareggiato nelle categorie LB80 con un percorso netto e nelle B90 ottenendo due buoni piazzamenti.

Ora si apre la stagione autunnale che vedrà le amazzoni e i cavalieri del Motto dei Grilli con la loro insostituibile istruttrice Serena Nassi essere presenti sui campi di gara dei migliori concorsi che si svolgeranno in Lombardia e in Piemonte. Un augurio a tutti di ben figurare nelle prossime prove che li attendono.