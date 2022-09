Nasce a Varese “Generazione Giovani”, una rassegna teatrale dedicata soprattutto a ragazzi e ai più piccini

Generazione Giovani “Alpha – Y- Zeta” è un progetto teatrale – presentato questa mattina, mercoledì 28 settembre, presso la Sala Matrimoni del Comune di Varese – che nasce sia per chi giovane lo è d’età, sia per chi lo è nello spirito.

Una rassegna di spettacoli indirizzata a tutti, per spettatori dai 5 ai 40 anni, con storie situazioni e linguaggi vicini alle varie fasce d’età: “L’idea è nata da una riflessione dovuta al fatto che spesso in platea di giovani se ne vedono ben pochi – racconta Marina De Juli, ideatrice del progetto e fondatrice dell’Associazione Culturale Verba Manent – quindi ho iniziato a ragionare sul fatto che anche io fino ai quindici anni di recitazione non me ne interessavo affatto e se non fossi stata spinta a frequentare il teatro, non lo avrei mai fatto e forse non me ne sarei mai appassionata”.

E prosegue: “Io ho trovato nella recitazione e nel teatro un mondo del quale si può avere fiducia e vorrei che anche i ragazzi di oggi, che pur avendo tutto sono pieni di difficoltà e di insicurezze, vivessero lo stesso, per potersi lasciare andare e sperimentare qualcosa di nuovo. Il teatro è comunicazione e proprio per questo può essere utile anche a chi non fa della recitazione la sua professione, ma desidera acquisire una maggiore sicurezza in pubblico”.

Presente all’incontro anche l’Assessore alla Cultura Enzo Laforgia, che ha sottolineato l’importanza di reintegrare realtà come quella del teatro e del cinema nelle abitudini del tempo libero, soprattutto della gioventù, ormai da troppo tempo abbandonate.

Generazione Giovani è un progetto che vuole avvicinare sia adolescenti che i più piccoli al teatro, come ha spiegato l’Assessora ai Servizi Educativi Rossella Dimaggio: “Bisogna destrutturare alcuni stereotipi che i nostri media portano avanti, non bisogna farlo per sperare di diventare famoso, ma per affrontare un percorso sul proprio corpo di cui spesso i giovani non hanno percezione e poi per arricchire la propria anima e il rispetto per l’arte”.

IL PROGRAMMA:

Domenica 9 ottobre dalle 16 alle 19 – workshop “Costruiamo lo Spettacolo” con Lorella Bottegal

Domenica 16 ottobre alle 16 – spettacolo “La vera storia di Fortunello” con Verba Manent Lab

Sabato 22 ottobre alle 20 – spettacolo “Teatro, Mon Amour” con Verba Manent Lab

Domenica 23 ottobre dalle 15 alle 17 – workshop “Il Gioco del Teatro” con Marina De Juli

Domenica 30 ottobre dalle 16 alle 18:30 – workshop “Il Corpo” con Sabina Todaro

Domenica 6 novembre dalle 16:30 alle 18:30 workshop “All we need is Voice” a cura di Solevoci con Valentina Principato

Domenica 13 novembre dalle 16 alle 18:30 – workshop “Giocare con i suoni” con Armando Illario

Venerdì 18 novembre alle 20 – spettacolo “Tutta casa, letto e chiesa” con Marina De Juli

Domenica 27 novembre ore 16 – spettacolo “Pipuffa, una cantastorie proprio buffa” con Marina De Juli

Domenica 4 dicembre alle 17 – concerto/spettacolo “Faber…nè per denaro, né per il cielo” con Marina De Juli, Andrea Cusmano, Giulia Larghi, Silvio Centamone, Martina Grassi e Francesca Cremona

Domenica 11 Dicembre alle 16 – spettacolo “La gabbanella e il gatto” con Marina De Juli