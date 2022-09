“Oltre lo spazio e il colore”: la mostra di Elena Rizzardi a Besnate

L’atrio del palazzo comunale di Besnate ospiterà per una settimana l’esposizione artistica di Elena Rizzardi, da sabato 17 a domenica 25 settembre: “Oltre lo spazio e il colore” è il titolo dell’art exhibition.

L’inaugurazione sarà sabato 17 settembre, alle 16: la presentazione critica sarà a cura di Fabrizio Galli.

Oltre al municipio che ospiterà opere materico-astratte, la seconda sede è la chiesa di Santa Maria del Castello dove verranno esposte opere più naturalistiche. Le due location saranno collegate da un cammino ideato dall’artista, che consentirà al visitatore di apprezzare sia la vena astratta, sia la vena più naturalistica del percorso artistico intrapreso da Rizzardi.

L’artista

Rizzardi è nata a Besnate e le sue opere sono esposte all’estero, in show-room o residenze private, ad Atene, Cannes, Dubai, Hong-Kong, Lisbona, Londra, Lugano, Praga e Singapore.

«Elena Rizzardi – commenta Galli – è un’artista poliedrica legata alla materia che trasforma e piega in forme apparentemente casuali che racchiudono, però, un progetto intellettuale dal quale nascono non solo astrazioni ma paesaggi, architetture, memorie di viaggi, immagini oniriche che possono travalicare i confini della percezione immediata ma raggiungono le corde delle emozioni riportando alla mente, anche attraverso l’uso di colori naturali, immagini, sentimenti e ricordi in ciascuno di noi, a volte immediati, a volte rimossi».

Orari di visita

Il palazzo comunale rimarrà aperto domenica 18 settembre (10-12 e 16-18), venerdì 23 settembre (16-18), sabato 24 e domenica 25 settembre (10-12 e 16-18). La chiesa, invece, sarà visitabile sabato 17 settembre (17-21), domenica 18 settembre (10-12 e 17-21), venerdì 23 settembre (17-21) e, infine, sabato 24 e domenica 25 settembre (10-12 e 17-21).