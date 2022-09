Operazione anti schiamazzi tra la movida varesina: multe a qualche locale e ad avventori su di giri

Controlli straordinari nel centro di Varese: dopo le molte segnalazioni arrivate dai cittadini la questura ha disposto una serie di accertamenti che hanno coinvolto i locali delle principali vie del capoluogo. Le lamentele, in particolare, riguardavano schiamazzi ed episodi che hanno visto protagonisti avventori un po’ sopra le righe.

Nel weekend appena trascorso, la Squadra Amministrativa della Polizia di Stato di Varese, unitamente a personale dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale di Varese, ha coordinato i controlli in seguito ai quali sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare superiore a 4mila euro per inosservanza della normativa di settore.

L’attività ha consentito, inoltre, ha portato alla denuncia di 2 persone per “somministrazione di bevande alcoliche a persona in evidente stato di ubriachezza” e per mancata manutenzione degli estintori e di sanzionarne amministrativamente un’altra per ubriachezza manifesta. Nel corso dei controlli sono state identificate più di 30 persone di cui una decina con precedenti di polizia.