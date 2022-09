Padova – Pro Patria in diretta

Nella quarta giornata di campionato del Girone A di Serie C, in scena questo pomeriggio – sabato 17 settembre, allo Stadio Euganeo, i biancoscudati del Padova ospitano i tigrotti della Pro Patria, ancora avanti di un punto in classifica dopo la vittoria nel turno infrasettimanale di martedì contro il Mantova.

Squadre in campo per incrociare i tacchetti a partire dalle 17:30, ora in cui sarà attivo la nostra tradizionale #direttavn per vivere le emozioni della partita insieme a VareseNews.