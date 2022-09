Passeggiata, lettura e merenda gratuiti per piccoli pellegrini alla scoperta della Valle Olona

Terzo appuntamento con i sabato di Alfa lungo la Via Francisca del Lucomagno pensati per le famiglie con bambini. In questa puntata Castiglione e la Valle del fiume Olona

Per Alfa, il gestore del servizio idrico integrato della provincia di Varese, fare cultura dell’acqua è fra gli obiettivi principali, come si legge sul loro sito. Da questo intento è nata la collaborazione con la Via Francisca del Lucomagno, la “Via dell’acqua” che ricalca le orme degli antichi pellegrini che dal centro Europa si recavano, rigorosamente a piedi, fino a Pavia e – da lì – a Roma. Da questa unione è nato il ciclo di eventi per piccoli pellegrini pensato su quattro sabati da settembre ad ottobre.

Prossimo protagonista sarà Castiglione Olona, con la sua storia e il suo fondovalle ricco di natura da esplorare. Il ritrovo è per sabato 1 ottobre alle ore 14:00 in piazza G. Garibaldi, di fronte al Museo Branda Castiglioni. Si consiglia di raggiungere il luogo di incontro a piedi, dopo aver lasciato l’auto alla Mazzucchelli (qui). Alla partenza il gruppo “Parole in viaggio” farà una prima serie di letture destinate ai più piccoli.

Da Piazza Garibaldi si uscirà centro storico costeggiando le mura medievali, si attraverserà il ponte sull’Olona e si imboccherà la pista ciclopedonale della Valle Olona. Questa verrà percorsa per circa 2,5 Km fino alla località San Pancrazio, dove ci saranno altre letture per i piccoli pellegrini.

Rientro per la stessa strada percorsa all’andata fino alla piazza Garibaldi, per assistere al momento conclusivo di lettura. Per tutti i piccoli pellegrini una merenda offerta da Coop Lombardia.

L’evento è gratuito, ma è necessario iscriversi qui