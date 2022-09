“Perché non posso parcheggiare il martedì?” gli utenti frequenti di piazza Repubblica interrogano il comune di Varese

Con il nuovo piano sosta ideato dalla giunta Galimberti, sono nati anche gli abbonamenti per gli utenti frequenti nelle zone del centro regolate dalle strisce blu: l’abbonamento, che può essere mensile, semestrale o annuale (Abbonamenti – Varese Si Muove) permette la sosta in alcuni determinati punti del centro città, area adiacente il teatro di Varese (nei giorni di assenza del mercato), Via Mario Bertolone (nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 18:00), via Sant’Antonio, via Dante, Parcheggio Tamagno, via Tazzoli, via Turati, via Misurina, via Maspero, via Cadore, via Salvore, via Gradisca, Via S. Michele Arcangelo, il parcheggio Via Cimone.

Tra i più “comodi” per chi lavora o frequenta il centro, c’è il parcheggio nell’area retrostante il teatro: che però da più di un anno è spesso occupato dalle bancarelle del mercato di Varese, che si svolge il lunedì, il giovedì e il sabato come di consueto, ma da un anno e mezzo a questa parte anche di martedì, in una versione più ridotta.

Ed è proprio quel “più ridotta” che ha spinto due lettrici a scriverci, domandandoci: “ma perché in una giornata “vuota” di mercato come quella del martedì non è possibile utilizzare il retro del mercato come parcheggio rendendo disponibile per un giorno in più quel parcheggio così utile per chi lavora in centro?”.

Una domanda arrivata anche perché proprio in questi giorni ci segnalano che i controlli dei vigili si sono intensificati, “regalando” multe a chi non era nel posto giusto.

«È una ipotesi che abbiamo già analizzato – risponde l’assessore ai trasporti Andrea Civati – ma con la polizia locale si è convenuto che sarebbe troppo pericoloso, perché per raggiungerlo sarebbe obbligatorio passare da alcune bancarelle davanti al teatro, che hanno diritto di stare al loro posto».

La soluzione alla diminuzione dei posti, l’amministrazione – spiega – l’ha cercata ampliando gli spazi altrove. «Dal parcheggio di via Sant’Antonio alle strisce blu della vicina via san Michele arcangelo, fino a comprendere via Tonale».