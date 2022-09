Il piccolo Sebastiano e la sorella Angelica fanno un grandissimo applauso all’ospedale di Busto Arsizio

Riceviamo e pubblichiamo la testimonianza di una famiglia che vuole ringraziare l’ospedale di Busto Arsizio per la cura e l’attenzione ricevuta in occasione della nascita del piccolo Sebastiano e dell’operazione di Angelica, la primogenita

Gentile Direttore,

Si parla sempre di mala sanità ma questa volta una lancia va spezzata a favore dell’ospedale di Busto Arsizio dove ho partorito il mio secondo genito Sebastiano e dove la mia prima figlia Angelica ha subito un intervento.

Il reparto di pediatria dove era ricoverata Angelica per un intervento al braccio, è a dir poco un mondo incantato dove i bambini vivono la degenza nelle camere a tema Film ‘Grease’ oppure a tema ‘moto’ con caschi e manubri appesi alle pareti, le giornate passano grazie all’intrattenimento di animatori e clown che fanno divertire i bambini con giochi e gadget.

Il personale è dolce e ben attento alle esigenze dei bambini.

Non manca la sala giochi e la scuola dove i bambini si dimenticano di essere dentro le mura di un ospedale.

Il reparto di ostetricia/ginecologia dove il 15 settembre è nato Sebastiano è molto all’avanguardia sembra di essere in albergo con tutti i comfort, pulizia e privacy con bagno in camera.

Tutto il personale ha sempre una parola dolce per la neo mamma e per il nuovo nascituro oltre ad avere tantissima disponibilità per ogni esigenza anche dalla più banale.

Sebastiano aveva voglia di nasce prima del termine programmato e subito, tutto lo staff, si è’ attivato prontamente per metterlo al mondo, per questo il mio sentito ringraziamento va alla Dottoressa Giorgia Marzaroli, al Dottor Giacomo Colombo e a tutta l’equipe di medici che l’hanno affiancata durante la nascita dì Sebastiano.

Grazie anche all’anestesista che mi massaggiava la testa e mi parlava durante l’operazione facendomi sentire a mio agio,

Alla nascita di Sebastiano è stato un esplodere di emozioni immenso da parte di tutta l’equipe che affiancava la Dottoressa Marzaroli, una sensazione mai provata, come se circondati a me ci fossero persone che conoscevo da una vita .insomma, non mi sono sentita abbandonata a me stessa e in quei momenti avere delle persone accanto che ti fanno sentire a tuo agio e’ davvero fondamentale.

Ho un ricordo meraviglioso di quegli attimi che possono ‘spaventare’ una neo mamma, ma grazie all’amore e all’affiatamento del team che mi seguiva, tutto sembrava magico.

Sono stata seguita dalla Dottoressa Marzaroli durante tutta la gravidanza e mi ha colpito il suo modo di porsi, dolce ma allo stesso tempo scrupoloso e attento al benessere della donna in gravidanza e del proprio bimbo in grembo.

È sempre stata Disponibilissima per qualunque dubbio o perplessità avessi.

Una donna di cuore che Ama davvero il proprio lavoro.

Un sincero grazie anche alla Dottoressa Belvise, che ogni mese si prendeva cura del piccolo Sebastiano controllando la sua crescita in grembo.

Anche il post parto è stato meraviglioso, tutte le ostetriche e infermiere erano sempre attente e disponibili con tanta e tanta pazienza e gentilezza.

Alessandra Calasso