Settimana Europea Della Mobilità: il programma del 19, 20 e 21 settembre

Il programma della Settimana della Mobilità sostenibile prevede per i primi giorni della prossima settimana i seguenti appuntamenti:

Lunedì 19 settembre

Alle ore 7.30 il giardino di via Cavallotti ospiterà il “Saluto al sole”, sessione di yoga gratuita guidata dal maestro Pietro Chiarello: non occorre prenotare, basta portare un tappetino e vestirsi con abbigliamento comodo.

Dalle 9.30 alle 12.00, sempre in via Cavallotti, si terrà la School on Street: lezioni programmate sui temi della mobilità e della sostenibilità organizzate dalle scuole cittadine.

Alle ore 11.00 è in programma l’inaugurazione della nuova strada scolastica delle Scuole Marco Polo in via Azimonti, oltre alla presentazione di un progetto di urbanismo tattico.

Alle ore 18.00, si ritorna in via Cavallotti per il terzo incontro tematico del Mobility Point: si tratta di “Due ruote, zero confini”, incontro con Luca Savoldi, modera Marilena Lualdi (L’Informazione online)

La sera, alle ore 20.45 il Cavallotti garden si trasformerà in un cinema all’aperto: in programma la proiezione del film “Monsieur Hulot nel caos del traffico” di Jacques Tati, a cura dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni e di Andreella Photo.

Martedì 20 settembre

Alle ore 7.30 il giardino di via Cavallotti ospiterà il “Saluto al sole”, sessione di yoga gratuita guidata dal maestro Pietro Chiarello: non occorre prenotare, basta portare un tappetino e vestirsi con abbigliamento comodo.

Dalle 9.30 alle 12.00, sempre in via Cavallotti, si terrà la School on Street: lezioni programmate sui temi della mobilità e della sostenibilità organizzate dalle scuole cittadine.

Alle ore 18.00 per il ciclo di incontri al mobility point si terrà “Agesp per una Busto sempre più green”, a cura degli amministratori del gruppo Agesp, modera Chiara Milani (Rete 55)

La sera, alle ore 20.45 il Cavallotti garden si trasformerà in un cinema all’aperto: in programma la proiezione del film “A spasso nel bosco” di Ken Kwapis a cura dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni e di Andreella Photo.

Mercoledì 21 settembre

Alle ore 7.30 il giardino di via Cavallotti ospiterà l’ultimo “Saluto al sole”, sessione di yoga gratuita guidata dal maestro Pietro Chiarello: non occorre prenotare, basta portare un tappetino e vestirsi con abbigliamento comodo.

Dalle 9.30 alle 12.00, sempre in via Cavallotti, si terrà la School on Street: lezioni programmate sui temi della mobilità e della sostenibilità organizzate dalle scuole cittadine.

Alle ore 18.00 per gli incontro al mobility point è in programma “Battiamo le leucemie”, incontro con Elisabetta Todisco, responsabile dell’Ematologia dell’ASST Valle Olona, modera Filippo Mairani (Sempione news).

Per chiudere la giornata, alle ore 18.30 in Piazza Santa Maria saranno protagonisti gli studenti Liceo Artistico Paolo Candiani, Coreutico Musicale Pina Bausch, che porteranno in piazza uno spettacolo di musica e danza.