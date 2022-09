Settimana Sviluppo Sostenibile: tessile, enti locali e alimentazione

Quarta giornata, domani venerdì 23 settembre, degli eventi varesini della Settimana Europea dello Sviluppo Sostenibile: un ciclo di incontri che, organizzati su input di Camera di Commercio con la collaborazione di enti e realtà istituzionali del territorio, vuole promuovere e rendere visibili attività, progetti ed eventi che puntano a garantire prospettive di sostenibilità per le generazioni presenti e future.

Il primo appuntamento è per le 9.30 a MalpensaFiere di Busto Arsizio, quando prenderà il via il convegno “L’Economia Circolare nel settore Tessile-Abbigliamento-Moda. Azioni e opportunità”. L’incontro, promosso da Centrocot e UNIVA, vede la presentazione di alcune significative iniziative sviluppate dagli enti organizzatori e incentrate sull’economia circolare nel tessile, con particolare riferimento al progetto REACT finanziato dal Programma Horizon 2020 dell’Unione Europea. Nella cornice del nuovo impianto Multi-Lab di Centrocot, avviato a MalpensaFiere all’inizio di quest’anno, saranno poi presentati i risultati e le opportunità di alcune azioni di ricerca, supporto e formazione per le imprese e gli operatori del settore.

Alle 10.15, prenderà invece il via il webinar “Obiettivi di sviluppo sostenibile negli enti locali: stato dell’arte e prospettive”. Partendo dall’esperienza dei Comuni in tema di innovazione, socialità e sperimentazione di nuove forme di condivisione, l’incontro online promosso da Upel vuole anche divulgare i risultati di una recente indagine, fornendo altresì utili approfondimenti agli amministratori locali per una crescita che deve essere sostenibile. Tra le esperienza illustrate, quelle legate all’ambito dove opera l’aeroporto di Malpensa e l’iniziativa di Malnate città dei bambini.

L’ultimo appuntamento della giornata è fissato in Camera di Commercio: con avvio alle 15, si parlerà di “Alimentazione, attività fisica, qualità della vita: nuove prospettive per la nostra salute e per quella del pianeta”. Nell’incontro, promosso dal comitato “Varese in Salute”, si affronterà il tema dell’alimentazione e dell’attività fisica non solo come scelta individuale ma in quanto inserite in un contesto socio-culturale, dal quale vengono profondamente influenzate. Di qui, l’importanza di una consapevolezza collettiva riguardo a questi importanti aspetti del nostro vivere quotidiano e della nostra società.

La partecipazione a tutti questi eventi è gratuita, con iscrizioni online sul sito di Camera di Commercio Varese, all’indirizzo www.va.camcom.it.