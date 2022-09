Sole e nuvole, aspettando la pioggia

Giornata per lo più soleggiata quella di mercoledì 28 settembre che man mano porterà pioggia e nuvole. Il Centro Geofisico Prealpino sottolinea che mercoledì 28 settembre 2022 la giornata sarà in parte soleggiata con passaggi nuvolosi. Qualche breve pioggia o rovescio possibile verso sera sulla fascia pedemontana. Più nuvole e alcune precipitazioni lungo le Alpi di confine con limite neve verso 2000 m. Vento debole e moderato. Giovedì 29 arriva la pioggia: da nuvoloso a molto nuvoloso con deboli piogge, in intensificazione verso sera e nella notte. Neve sulle Alpi oltre 1800-2000 m. Vento debole e moderato. Venerdì 30 settembre 2022 ancora nuvole e deboli piogge sparse. Miglioramento nel pomeriggio. Asciutto in serata.