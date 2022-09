I Solisti Veneti in concerto a Villa Della Porta Bozzolo

Torna la collaborazione all’insegna dell’arte e della bellezza tra il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano e la storica orchestra dei Solisti Veneti. Nato nel 2020 dalla fantasia creativa de “I Solisti Veneti” in collaborazione con il FAI, il ciclo concertistico “I Solisti Veneti per il FAI” è strutturato in forma itinerante per promuovere il dialogo tra musica, storia e arte, proponendo al pubblico dei programmi musicali che rispecchino, illuminino e attualizzino l’eredità culturale e naturale di monumenti e parchi fra i più belli d’Italia.

Magici scenari dove ascoltare le straordinarie esecuzioni de I Solisti Veneti diretti da Giuliano Carella sono si esibiranno a Casalzuigno, a Villa Della Porta Bozzolo, venerdì 9 settembre. Il solista protagonista per questa occasione sarà Massimo Mercelli, uno dei flautisti più apprezzati e conosciuti a livello mondiale.