Stefano Negro è il nuovo segretario della Lega di Malnate

È Stefano Negro il nuovo segretario della sezione della Lega di Malnate. Dopo l’esperienza come consigliere comunale arriva una nomina politica importante decisa dai militanti locali all’unanimità alla presenza di Dario Galli.

Quarantasette anni, frontaliere con un lavoro a Mendrisio: «Dopo un commissariamento decennale voglio riportare la sezione della Lega ad avere autonomia. L’obiettivo primario è dare visibilità a Malnate e uscire dall’isolamento politico che abbiamo vissuto in questi anni. Voglio dare la massima attenzione al lavoro dei consiglieri comunali. In questo momento è importante anche pensare a una nuova identità della Lega. La sezione oltre a me è guidata da un gruppo che si impegnerà per la città. Nel direttivo ci sono anche Daniel Genualdi e Alfredo De Domenico. Voglio creare un gruppo coeso per vincere le prossime amministrative e tornare a governare Malnate».