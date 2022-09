Truffe agli anziani: Francesca Brianza chiede al sindaco di Varese di attivarsi

La vice presidente del Consiglio regionale Francesca Brianza, consigliere comunale a Varese, solleva il grave problema delle truffe agli anziani. Gli episodi si ripetono in tutta la provincia e lo stesso prefetto Pasuqariello, incontrando i sindaci, lo ha ritenuto una delle priorità nelle attività di contrasto a tutela del territorio.

Brianza solleva la questione relativamente alla città di Varese sollecitando il Sindaco Galimberti ad attivarsi: « Sono davvero troppi i fatti avvenuti a danno dei nostri anziani e ancor più le segnalazioni pervenute, la situazione è diventata insostenibile. Da giorni, le pagine della cronaca locale sono piene di notizie relative a truffe o tentativi di truffa ai danni degli anziani su tutto il territorio comunale, da Bobbiate a Sant’Ambrogio. È un vero allarme sociale che interessa tutta la comunità: chi governa la città di Varese non può restare immobile ma deve attivarsi immediatamente per contrastare con forza questo pericoloso fenomeno. L’Amministrazione Comunale si attivi per utilizzare gli strumenti messi in campo da Regione Lombardia che, anche per il 2022, ha stanziato mezzo milione di euro per finanziare progetti nei Comuni lombardi, volti al contrasto e alla prevenzione dei reati contro gli anziani e, in particolare, per contrastare i reati verso il patrimonio mediante frode. A quanto ci risulta -puntualizza- l’amministrazione comunale di Varese non ha partecipato a questo bando e neppure al bando precedente».

«L’attenzione per le persone più fragili -attacca- non deve essere solamente uno slogan da sbandierare in campagna elettorale per cercare di racimolare qualche voto: serve un atteggiamento serio e soprattutto una programmazione a lungo termine che permetta di mettere in atto azioni concrete per contrastare con forza questi episodi criminali. Nei prossimi giorni -conclude Brianza- presenterò un’ interrogazione per capire quanto questa amministrazione sia effettivamente a conoscenza dell’estensione e della gravità del fenomeno e soprattutto per verificare se siano state messe in campo iniziative adeguate e con quale efficacia”.