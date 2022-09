“Tutankhamon”, da Nomos un libro sui segreti della tomba del faraone bambino

Quest’anno cade il centenario della scoperta della tomba di Tutankhamon. Il 4 novembre 1922 l’archeologo Howard Carter trovò l’ingresso della tomba del faraone, il tesoro più prezioso dell’antico Egitto. Per celebrare l’anniversario, la casa editrice Nomos ha deciso di mettere in catalogo una novità che permettesse ai lettori di sognare e, perché no, di viaggiare un pò.

“Tuntakhamon” è il racconto in prima persona di Howard Carter, l’archeologo che un secolo fa, dopo anni di ricerca e attesa, di fatiche e frustrazioni, riuscì finalmente a compiere la più straordinaria delle scoperte nella Valle dei Re: scopre la tomba del faraone bambino che a soli 9 anni regnò su un enorme impero.

E con essa trova centinaia di tesori strabilianti e preziosissimi, conservati nei secoli e sopravvissuti al tempo, ai saccheggi e alla storia.

Il suo è un racconto di avventura, impegno e sorpresa, che illustra la magnifica tomba e la vita del suo inquilino, ma allarga l’orizzonte all’intera civiltà dell’antico Egitto e alle sue incredibili conquiste e tradizioni: dai geroglifici alle mummie, dalle piramidi al culto delle divinità, passando per il Nilo, la fabbricazione dei papiri e molto altro.

Un viaggio in grande formato, maestosamente illustrato e arricchito da pagine a battente in cui perdersi alla ricerca di dettagli e informazioni. Se siete alla ricerca di un libro speciale sull’antico Egitto, lo avete trovato.

Tutankhamon

testo di Àlex Novials

illustrazioni di Eva Palomar

Traduzione di Serenella Quarello

Nomos Edizioni