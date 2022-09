“Tutti per uno”: la Futura Volley Giovani lancia la sua campagna abbonamenti

Il volto della giovane Martina Morandi, al secondo anno con la maglia biancorossa sulle spalle, è il simbolo di “All For One”, la campagna abbonamenti della Futura Volley Giovani che si appresta a disputare per la quarta volta consecutiva, con grandi ambizioni, il campionato di pallavolo femminile di Serie A2.

Lo slogan scelto, “tutti per uno”, è la chiamata a raccolta dei tifosi della società di Busto Arsizio, che anche nel 2022-23 disputerà le proprie partite interne al PalaBorsani di Castellanza. Il club della famiglia Forte ha scelto di mantenere invariati i prezzi rispetto allo scorso anno, sia per quanto riguarda la tessera annuale sia per i biglietti delle singole partite. In più sarà disponibile del pubblico la tribuna verde che permetterà di avere un impianto al 100% della propria capienza.

La tessera permetterà di accedere a tutte le gare casalinghe della stagione regolare (11) e a quelle della seconda fase (la cosiddetta pool, promozione o salvezza9; sono quindi escluse le partite dei playoff sulle quali, però, gli abbonati avranno il diritto di prelazione. Stessa cosa per quanto riguarda eventuali match di Coppa Italia disputati al PalaBorsani.

Tutti gli abbonati riceveranno oltre alle tessere, un gadget a sorpresa realizzato con lo sponsor tecnico Primato. Chi fosse interessato all’acquisto, potrà aderire alla campagna a partire da venerdì prossimo, 16 settembre, attraverso la piattaforma Ticketmaster. La società sta inoltre programmando la possibilità di prenotare le tessere al PalaSanLuigi di Busto o al PalaBorsani e aggiornerà attraverso i propri canali su eventuali news a riguardo.

I prezzi degli abbonamenti sono i seguenti.

TRIBUNA ROSSA/SILVER – Intero: 80€; Ridotto (Under 12 e Over 65): 60€

TRIBUNA VERDE: Intero: 55€; Ridotto (Under 12 e Over 65): 45€