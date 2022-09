Un pomeriggio per Conoscere le api e il miele per la tutela del Pianeta

L’evento cn degustazione ospitato dalla Camera di commercio di Varese sabato 24 settembre dalle 14 ed è organizzato con il Consorzio miele varesino in occasione della Settimana per lo sviluppo sostenibile

In occasione della Settimana europea per lo sviluppo sostenibile la Camera di Commercio di Varese propone un evento dedicato ai bambini e alle loro famiglie 24 settembre alle ore 14 in Camera di Commercio (piazza Monte Grappa, 5, Varese).

La protezione delle api è di fondamentale importanza per la salvezza dell’ambiente alla luce del loro ruolo nell’impollinazione di una vasta gamma di colture e piante. Le api forniscono poi preziosi prodotti dell’alveare.

Una giornata con gli apicoltori del Consorzio Qualità Miele Varesino per raccontare e i mezzi per la smielatura e le arnie e conoscere così il processo per la produzione del miele.

Sarà possibile anche acquistare i prodotti.

Degustazione dalle ore 15 alle 17.

La partecipazione è libera e gratuita.

Per maggiori informazioni consultare il sito del Consorzio Miele Varesino www.mielevarese.it oppure scrivere a info@mielevarese.it.