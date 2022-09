Un “super open day” di visite senologiche, che coinvolge gli ambulatori medici di cinque comuni: Barasso, Luvinate, Casciago, Comerio e Cocquio Trevisago.

È quello che è stato organizzato per sabato primo ottobre, in collaborazione con Associazione C.A.O.S e LILT e con il patrocinio di ATS Insubria, ASST Sette Laghi, Centro di Ricerche in Senologia Università dell’Insubria: l’obiettivo è promuovere la cultura della prevenzione oncologica attraverso un progetto condiviso che vede azioni concrete riconducibili alla mission primaria del progetto stesso: la sensibilizzazione alla prevenzione del tumore alla mammella.

«Più di 55.000 donne all’anno si ammalano di tumore alla mammella in Italia, ma la cura oncologicamente radicale supera il 90% se la diagnosi è precoce e l’approccio multidisciplinare – spiega Francesca Rovera, Responsabile SSD Breast Unit ASST Sette Laghi – La letteratura affida all’anticipazione diagnostica la peculiarità della lotta al cancro nella profonda consapevolezza che l’attenzione alla salute esca dai confini scientifici per abbracciare un panorama più ampio dai risvolti culturali e sociali».

Sabato 1 ottobre, quindi, dalle 8.30 alle 13, presso gli ambulatori messi a disposizione dai Comuni stessi, Medici Senologi coordinati dalla Francesca Rovera visiteranno gratuitamente le donne di tutte le età residenti nei singoli Comuni organizzatori, portando un contributo clinico e di sensibilizzazione, con la valutazione anche del rischio eredo familiare.

«Questi argomenti fanno parte dei programmi di medicina personalizzata che permettono di individuare le caratteristiche dei singoli pazienti per curarli meglio e di applicare nuovi modelli di prevenzione più efficaci se il loro rischio è più elevato» spiega Mariagrazia Tibiletti, Genetista ASST Sette Laghi.

«La collaborazione fra istituzioni, sistema sanitario, associazionismo e cittadini nell’ottica della prevenzione sta portando risultati importanti per la diagnosi precoce del tumore al seno che si sta confermando uno strumento salvavita – dichiara Emanuele Monti, Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali della Lombardia – Un sentito ringraziamento va a chi svolge gratuitamente le visite e a chi mette a disposizione del prossimo il proprio tempo e le proprie energie».

Si tratta di: «Una lodevole iniziativa, in occasione dell’apertura del mese dedicato alla sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno, alla quale va tutto il mio sostegno e la mia vicinanza sia come donna che come membro del Consiglio Regionale – come dichiara la Vicepresidente del Consiglio Regionale Lombardo Francesca Brianza – Un ringraziamento davvero sentito va alle Associazioni CAOS e LILT, ai medici e a tutti i volontari che portano avanti con passione un lavoro così prezioso per la salute di tutte le donne».

«Associazioni come CAOS e LILT riescono a dimostrare operativamente il valore strategico del “fare” rete con le Istituzioni e le Pubbliche Amministrazioni per incrementare costantemente proposte di promozione della salute indispensabili a supporto della prevenzione del tumore al seno in una dimensione sempre più locale e a portata di donna» sottolinea da parte sua Lucas Gutierrez, Direttore Generale di ATS Insubria.

«Continua l’impegno di CAOS e LILT per sensibilizzare le donne sul tema della prevenzione del tumore al seno – commenta il DSS di ASST Sette Laghi, Ivan Mazzoleni – Un’opera concreta, proattiva, coinvolgente, fatta di informazione ed azione, di promozione e sostegno. GRAZIE a queste Associazioni la nostra Breast Unit esce dall’Ospedale e si diffonde capillarmente nei comuni, per andare incontro alle donne».

«E’ molto importante la logica di RETE, alla luce anche della Riforma Socio Sanitaria Lombarda, affinchè il progetto possa rappresentare non soltanto un momento corale dedicato alla salute delle donne, ma anche un forte messaggio mediatico di sinergia collegiale» concludono Adele Patrini, Presidente Associazione CAOS ed Ivanoe Pellerin Presidente LILT Associazione di Varese.

DOVE SI SVOLGONO GLI OPEN DAY

Ambulatori sede delle visite:

Luvinate – Ambulatorio Comunale – Centro Sociale, Piazza Don Luigi Sironi

Barasso – Ambulatorio Comunale – Via Roma 26

Comerio – Ambulatorio Comunale presso Centro Civico – Via Stazione n. 8

Cocquio Trevisago – Ambulatorio Studio S.Andrea – Via Verdi 55, di fianco alla Farmacia

Casciago – Ambulatorio di fonte al Comune, Largo Alcide De Gasperi

Medici di riferimento che faranno le visite:

Dottor Corrado Chiappa e Dottor Fabrizio Zanni – Cocquio Trevisago

Prof.ssa Francesca Rovera – Comerio

Dottoressa Antonella Botter – Barasso

Dottoressa Anna Cremona – Luvinate

Dottor Aldo Battaini – Casciago

Per prendere appuntamento:

telefonare a:

Luisella cell 324 956 4129 – martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 – per i Comuni di Luvinate, Barasso e Comerio

Beatrice cell 335 682 1319 – lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 – per i Comuni di Casciago e Cocquio Trevisago

Le visite si terranno fino ad esaurimento posti: non serve l’impegnativa del medico curante, ma è opportuno portare gli esami precedenti.