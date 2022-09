A Vergiate i candidati Pd incontrano i cittadini

La campagna elettorale è agli sgoccioli e i candidati del Pd nei seggi della Provincia di Varese hanno fatto tappa a Vergiate giovedì 22 settembre. Durante l’incontro in sala polivalente, i senatori uscenti Alessandro Alfieri e Roberto Rampi e Debora Pacchioni, consigliera comunale di Cislago, hanno discusso insieme ai cittadini sui punti del programma: ambiente, sanità, istruzione, supporto alle famiglie e alle persone più fragili. L’incontro è stato introdotto da Giovanni Corbo, segretario provinciale del Pd, e condotto da Monica Colombo, segretaria del circolo Pd di Vergiate.

«I cambiamenti climatici – ha affermato Alfieri – non sono un vezzo della sinistra. Sono una realtà che sta sconvolgendo l’intero pianeta. Puntiamo a un modello sostenibile sia per l’ambiente che per le persone, ma sono necessarie scelte radicali e coraggiose: bisogna diversificare le fonti energetiche e puntare sulle rinnovabili. Siamo convinti che in un paese il benessere economico e la tutela dei diritti sociali devono procedere di pari passo. Vogliamo abbassare le aliquote ai redditi medi e medio bassi, bloccare le bollette e applicare altri interventi per ridurre la pressione fiscale ma in modo progressivo. Le grandi sfide di oggi non si possono affrontare rimanendo entro i confini nazionali. Bisogna essere in grado di collaborare con gli altri paesi e con le istituzioni europee. Draghi ha reso l’Italia protagonista in Europa dopo anni di guida franco tedesco. Oggi essere patriota vuol dire difendere l’Europa».

«I diritti civili – ha aggiunto Pacchioni – in questo momento storico in Italia rischiano di essere minati per la prima volta dopo decenni a causa del diffondersi di nuove ideologie. È inoltre necessario offrire una maggiore assistenza alle famiglie e servono maggiori strutture di cura dei bambini e dei ragazzi. La stessa cosa vale anche per quanto riguarda la cura della persona. Bisogna affrontare il problema dei medici di base anche con l’implementazione delle case di comunità. I servizi territoriali sono essenziali per essere vicini alle persone, soprattutto quelle più fragili».

«Chi in Parlamento ci ha trascinato in questa campagna elettorale brevissima – ha chiuso Rampi -, non ha nessun interesse per il dibattito e l’approfondimento. Noi del Pd abbiamo potuto contare su uomini e donne che si sono messi a disposizione nonostante il poco tempo a disposizione per organizzare momenti di confronto. Questa è la vera politica, non le persone che si urlano contro in tv. Vogliamo far sì che nel Paese si ritrovi l’abitudine al dialogo e alla discussione tra persone con idee diverse, ma sempre salde nei valori democratici. Nel nostro programma abbiamo prestato molta attenzione anche all’istruzione. La scuola per le generazioni precedenti è stata un ascensore sociale importante, per cui anche figli di famiglie umili hanno potuto ambire a impieghi prestigiosi. Purtroppo da qualche anno abbiamo costatato che per molti giovani non è più così».