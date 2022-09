Una vita in corsa, presentazione del libro alla Boragno di Busto Arsizio

Presentazione del libro “Una vita in corsa. Con la passione dentro” di Enzo Mari, edito da La Memoria Del Mondo. L’autore, fondatore e attuale direttore di SempioneNews, quotidiano online con oltre 20 anni di attività, racconta in quest’opera autobiografica la sua movimentata esperienza tra comunicazione, informazione, cultura e impresa.

Il libro sarà presentato in un dialogo tra l’autore e Vincenzo Ciaraffa, con l’accompagnamento musicale a cura di Gabriella Sciortino della Scuola di Musica “Niccolò Paganini”. Parte del ricavato dalla vendita dei libri sarà destinato alla Fondazione Comunitaria Ticino Olona.

Per informazioni è possibile contattare il numero 340-4223019.