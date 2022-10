Il 18° concorso internazionale di poesia, premiazioni a Germignaga

Conto alla rovescia per le premiazioni del 18° Concorso internazionale di “ Poesie, Racconti, Vignette e Disegni di Pace” Bandito da Associazione Costruttori di Pace odv e Casa editrice Costruttori di Pace

La giuria è composta da: Giuliana Castiglioni Pallavicino, Giacomo Malfitano, Susanna Rompani Albertoli, Elisa Sai Gaspari, Maria Terranova Malfitano

CLASSIFICA POESIE – 1° classificata “Un seme di Pace” di Monica Rigo – Dumenza (VA) Targa “Comune di Luino” +1 libro 2° classificata “Domani” di Devis Bollini -Cugliate Fabiasco (VA) Pergamena “Delsa Automazioni” + 1 libro 3° classificata “Terra non fa rima con guerra” di Giuseppe Politi – Lonate Ceppino (VA) Pergamena “Associazione Culture Ticino Network + 1 libro “Qualcuno ci seguirà” di Amedea Saccani – Luino (VA) Pergamena “Davide Melodia a.m.” + 1 libro 4° classificata “L’uomo non è intelligente” di Amedea Saccani – Luino (VA) Concorrente + anziana (anni 99) Pergamena “Salvatore Spezzano a.m.” + 1 libro 5° classificata “24 febbraio duemilaventidue” di Gastone Ermanno Billo – Luino (VA) Concorrente + anziano (anni 84) Pergamena “Gaetano Terranova a.m.” + 1 libro 6° classificata “Traccia una linea” di Gabriele Brovelli – Germignaga (VA) “La Pace alimenta il cuore” di Carla Moranzoni Brovelli – Germignaga (VA) “Tutto s’è spento” di Carla Moranzoni Brovelli – Germignaga (VA) “La valle dell’eden” di Elena Pratesi Vergani – Varese 7° classificata “Fai vivere la Pace” di Gabriele Brovelli – Germignaga (VA) 8° classificata “Rido” di Devis Bollini – Cugliate Fabiasco (VA) “Qui vive la Pace” di Emy Madrigardi – Milano “Cieli blu” di Lucio Perrone – Luino (VA) “Terra non fa rima con guerra” di Giuseppe Politi – Lonate Ceppino (VA) “La Pace dentro l’essere” di Sonia Rota – Brezzo di Bedero (VA)

RACCONTI – 1° classificato “Gente povera ma non nel cuore” di Gastone Ermanno Billo – Luino (VA) Targa “Angelo Malfitano a.m.” + 1 libro 2° classificato “La speranza della vita” di Carla Moranzoni Brovelli – Germignaga (VA) Pergamena “GIM Progetti odv” + 1 libro 3° classificato “Dove la Pace sorride” di Mery Pensini – Tirano (SO) Pergamena “Casa editrice Costruttori di Pace” + 1 libro 4° classificato “Era un uomo di Pace” di Maria Dellea – Germignaga (VA) “La pigna stellis” di Maria Dellea – Germignaga (VA) “Parus e il pavone” di Carla Moranzoni Brovelli – Germignaga (VA) 5° classificato “Una foglia strappata dal vento” di Emy Madrigardi – Milano “Quando un cuore si rattrista” di Mery Pensini – Tirano (SO) VIGNETTE 1° classificata “La scala della Pace” di Maria Cerinotti – Germignaga (VA) Targa “Benito Jacovitti a.m.” + 1 libro 2° classificata “Cani e gatti” di Lucia Spezzano – Vedano Olona (VA) Pergamena “Comunità Montana Valli del Verbano” + 1 libro 3° classificata “Stop alla guerra” di Simona e Luciana Bizzoni – Abbiategrasso (MI) Pergamena “Marcello Zosi a.m.” + 1 libro 4° classificata “Ratata” di Lorenzo Dus – Treviso Concorrente + lontano (Treviso) Pergamena “Mariangela Panzi a.m.” + 1 libro 5° classificata “Il fuoco dell’egoismo” di Maria Cerinotti – Germignaga (VA) “Di chi è la vita?” di Carla Moranzoni Brovelli – Germignaga (VA) 6° classificata “La conchiglia della Pace” di Simona e Luciana Bizzoni – Abbiategrasso (MI)

DISEGNI – 1° classificato “Pace è stretta di mani” di Laura Marazzi – Rho (MI) – e di Monica Rigo -Dumenza (VA) Targa “Comune di Germignaga” + 1 libro 2° classificato “Coltiviamo l’albero della Pace” di Carla Moranzoni Brovelli – Germignaga (VA) Pergamena “Hotel del Pesce” + 1 libro 3° classificato “Pace è abbracci” di Gioia Petrone – Agra (VA) Pergamena “Associazione Costruttori di Pace odv” + 1 libro 4° classificato “Pace” di Gioia Petrone – Agra (VA) Concorrente + giovane (anni 7) Pergamena “Maria Carmela Schillaci a.m.” + 1 libro 5° classificato “Pace universale” di Rosa Mollo – Acri (CS) Concorrente + lontana – Acri (CS) Pergamena “Banca del Tempo di Luino” + 1 libro 6° classificato “La gioia della Pace” di William Villa – Germignaga (VA) Concorrente + giovane (5 anni) Pergamena “Associazione InForm@DSA Luino APS” + 1 libro 7° classificato “Razzo portatore di vita” di William Villa – Germignaga (VA) 8° classificato “Poesie sulla Pace” di Daniele Petrone – Agra (VA)

PREMIAZIONE Sabato 12 novembre 2022 alle ore 16:00 presso l’ex Colonia elioterapica di Germignaga (VA) nel corso del 17° Forum della Pace “Pace e Crisi climatica”, che inizia alle ore 15:00.