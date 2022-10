Nel giorno di Halloween il Comune di Castiglione Olona, in collaborazione con l’Associazione Amici di Castiglione e l’Associazione Genitori In Branda onlus, trasformeranno il Castello di Monteruzzo

Ad Halloween il Castello di Monteruzzo si trasforma in un “CASTELLO DA PAURA”, lunedì 31 ottobre giochi, laboratori, musica e tanto divertimento

Nel giorno di Halloween il Comune di Castiglione Olona, in collaborazione con l’Associazione Amici di Castiglione e l’Associazione Genitori In Branda onlus, trasformeranno il Castello di Monteruzzo in un “CASTELLO DA PAURA” con un ricco programma attività rivolte ai più piccoli e alle loro famiglie.

L’appuntamento è per lunedì 31 ottobre alle ore 16.30 quando tra le sale dello storico Castello castiglionese si potrà trascorrere un pomeriggio all’insegna del brivido e di tanto tanto divertimento. Giochi, laboratori, musica e tantissime le attività a tema pensate per i bambini e, se porterete con voi un vasetto di vetro, potrete realizzare qualcosa di mostruosamente sorprendente. Come tutti gli anni ci sarà la possibilità di portare da casa la propria zucca intagliata: la più spaventosa sarà premiata!

Siete pronti a fare dolcetto o scherzetto? …ma …attenzione ai mostri che hanno deciso di darsi appuntamento per Halloween proprio al Castello!