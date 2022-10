Bambini di 5 anni sui banchi del Consiglio comunale raccontano i loro sogni per Laveno

Mappa in mano e macchina fotografica al collo, i bambini più grandi della Scuola dell’Infanzia Scotti di Laveno Mombello martedì si sono avventurati per il centro città per la Caccia al Tesoro dei Mestieri. Una decina i negozianti che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa e cui i bambini hanno fatto visita e rivolto almeno un paio di domande: “che lavoro fai e cosa ti piace di più del tuo lavoro?”

Da qui “infiniti i mondi che si sono aperti per i nostri bambini”: alcuni negozianti oltre ad aver spiegato il proprio lavoro, hanno coinvolto i bambini in giochi ed esperimenti magici. E loro, i bambini, hanno apprezzato i giochi e si sono divertiti a seguire sequenza dei numeri, consultare la mappa e risolvere gli enigmi di ogni indizio, trovando velocemente la risposta esatta, o quasi: l’ottico in prima battuta è stato “occhialustro” e il fotografo “Fotografico”. Ma sono dettagli.

La scoperta più emozionante è stata forse il Palazzo Comunale. Il sindaco Luca Santagostino ha accolto i piccoli cittadini cinquenni in sala consiliare e li ha fatti accomodare nei banchi dei consiglieri. Poi ha spiegato loro il suo lavoro e per fargli capire meglio ha chiesto loro di esprimersi, votando, sulla possibilità che lui vada a pranzo da loro in asilo un giorno: con due soli voti contrari la mozione è stata approvata a maggioranza.

Infine ha chiesto ai bambini di raccontare i loro sogni per la città di Laveno, sottolineando l’importanza di avere idee e la volontà di realizzarle.

Alla fine i bambini hanno esplorato anche i lavori del personale scolastico del loro asilo: la presidente Anna Maria Martelossi che ha sostenuto l’iniziativa assieme a tutto il cda della scuola, la segretaria, la coordinatrice, la maestra e il cuoco che aveva preparato un tesoro speciale per i piccoli esploratori: una torta, ancor più gradita perché conquistata.

«Grazie alla splendida collaborazione degli esercenti del sindaco di Laveno i bambini hanno imparato tante cose nuove divertendosi esplorando la città – conclude la coordinatrice Silvia Sciacca ringraziando a nome di tutta la scuola – l’ostello, la biblioteca, il sindaco, il panificio, la fiorista, il fotografo, l’ottico, la farmacia e la galleria d’arte per aver reso questa Caccia al Tesoro dei Mestieri così speciale e partecipata!»