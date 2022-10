Brase: “Fasi positive e negative, nel secondo tempo più difficile tirare”

BRASE 1 – Il primo commento generale. «Nel corso della partita ci sono state cose positive e altre negative. Per esempio siamo ripartiti bene nel terzo quarto, poi però alla fine ci siamo persi un po’».

BRASE 2 – Due cose: la marcatura di Reyes su Petrucelli si è rivelata difficile mentre qualche volta il tempismo dei timeout non ha convinto. «Sì però Petrucelli ha tirato 11-14 dal campo e addirittura 6 su 6 da 3 punti. La sua marcatura doveva essere un lavoro di squadra, non solo di Reyes. Sui timeout non ho particolari commenti se non che li chiamo quando penso sia opportuno farlo».

BRASE 3 – Varese ha brillato quando ha potuto giocare in velocità. «Nel primo tempo siamo riusciti a correre di più ma ci sono anche stati possessi lunghi conclusi con nostri canestri. Nella ripresa invece è stato più difficile tirare; le difese sono variate nel corso della partita e per noi è stato più difficile».

BRASE 4 – L’ultima considerazione. «Il nostro obiettivo è quello di vincere tutte le partite ma sappiamo che nessuno ci riesce. Quindi la volontà è di migliorare ogni giorno anche in questa settimana e cercare di vincere con Trento».

WOLDETENSAE 1 – «Credo sia stata una occasione persa nonostante sia stata da parte nostra una gara giocata con tenacia. Però appunto la sensazione è che l’abbiamo persa noi. Brescia è una formazione da top 5 o addirittura top 3 del campionato, una squadra di grande valore ma in fin dei conti avremmo potuto vincere».

WOLDETENSAE 2 – «Cosa è mancato? Credo un po’ di costanza: avremmo dovuto proseguire a giocare come avevamo fatto nei primi 35′. Loro a quel punto sono stati furbi a tenere il piede sull’acceleratore, noi invece non siamo stati abili nel giocare con il cronometro e non abbiamo avuto il controllo del tempo».