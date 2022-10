Casalzuigno premia gli studenti meritevoli con una borsa di studio

È stato un grande piacere per l’Amministrazione Comunale di Casalzuigno aver riunito per la seconda volta, venerdì 30 settembre presso la sala consiliare, i propri giovani concittadini, per assegnare loro un riconoscimento di merito, per la responsabilità e la passione che hanno avuto nell’affrontare il loro percorso di studi.

Qualcuno tra loro, mantenendo un impegno serio e costante è riuscito ad aggiudicarsi per la seconda volta la borsa di studio. Per quanto sia doveroso cercare di dare sempre il meglio di noi stessi quando eseguiamo il nostro compito, abbiamo sempre creduto all’importanza di un riconoscimento, anche sotto forma di un complimento, di un ringraziamento, perché quest’ultimo ci dà l’entusiasmo per lavorare con un impegno maggiore. E questo vale per tutti, giovani e adulti impiegati in qualunque ambito. È un onore avere nel paese ragazzi preparati e seri, che si sono distinti per la loro serietà e passione allo studio, che hanno saputo rinunciare a dei momenti ricreativi pur di assolvere il loro dovere al massimo delle loro capacità.

Come ha sottolineato il Sindaco Danilo De Rocchi: «Il nostro mondo in continuo divenire ha bisogno di giovani capaci di affrontare le novità con un approccio critico e creativo, caratteristiche utili per rimanere al passo coi tempi e per vivere sempre da protagonisti il nostro tempo».

Le Borse di Studio istituite dal Consiglio Comunale sono state assegnate ai seguenti studenti:

Bizzotto Luca Quinta Primaria livello Avanzato € 100

Fontana Maya Camilla Quinta Primaria livello Avanzato € 100

Sangalli Ephrem Quinta Primaria livello Avanzato € 100

Chiodo Francesca Vittoria Terza Secondaria di I° grado 10/10 € 200

Parinetti Michela Terza Secondaria di I° grado 10/10 € 200

Pianezza Amelia Terza Secondaria di I° grado 10/10e lode € 200

Carluschi Mattia Quinta Secondaria di 2° grado 94/100esimi € 250

Miglio Olmo Quinta Secondaria di 2° grado 90/100esimi € 250

Parinetti Emanuele Quinta Secondaria di 2° grado 90/100esimi € 250