Si è tenuta questa mattina a Cassago Magnago la commemorazione di Mauro Venegoni, partigiano e agitatore sindacale assassinato dai fascisti nell’ottobre del 1944 e insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Galleria fotografica A Cassano Magnago la commemorazione del partigiano Mauro Venegoni 4 di 5

Di professione operaio, Venegoni fu comunista nelle file del PCI e poi – insieme ai fratelli – nell’Organizzazione Comunista Alto Milanese, gruppo che si poneva su posizioni di classe e antistaliniste e in rottura con il PCI. Fu promotore dell’attività in fabbrica, nel territorio tra Legnano, Busto e la Valle Olona, anche grazie al giornale “Il lavoratore” e partigiano impegnato in azioni armate con la locale Brigata Garibaldi.

All’iniziativa, promossa dai Comuni di Cassano Magnago, Legnano e Busto Arsizio hanno partecipato i rispettivi primi cittadini Nicola Poliseno, Lorenzo Radice ed Emanuele Antonelli, con le Anpi locali.

Presente anche il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti, che sui social ha commentato: “Il rispetto per il sacrificio di queste persone, di queste famiglie, arrivato fino alla morte, deve sempre essere impresso nella nostra memoria, e quotidianamente ci deve impegnare a contrastare sia gli atti nostalgici inaccettabili sia quelle piccole esternazioni quali: “non sono, ma” “sono state fatte anche cose giuste…”, inaccettabili. Sull’antifascismo non ci possono essere ambiguità”.