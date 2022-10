“Clessidre senza sabbia”, sopravvivere all’anoressia

In Italia circa 3 milioni di persone manifestano disturbi del comportamento alimentare, di questi il 70% sono adolescenti, in prevalenza donne. Con il Covid e l’isolamento forzato, l’incidenza di anoressia e bulimia è aumentata del 30%. La Fascia di età più colpita è quella adolescenziale che va dai 12 ai 17 anni. I disturbi del comportamento alimentare devono essere presi e curati per tempo con terapie adeguate, altrimenti possono diventare una condizione permanente e compromettere seriamente la salute di tutti gli organi e apparati del corpo e, nei casi gravi, portare alla morte.

Secondo i dati del ministero della Salute, all’anoressia nervosa è collegata una mortalità 5-10 volte maggiore di quella di persone sane della stessa età e sesso. Nella popolazione affetta da anoressia e bulimia negli ultimi decenni c’è stato un forte abbassamento dell’età d’insorgenza, al punto che, rispetto al passato, ci sono con più frequenza diagnosi anche preadolescenziali e nell’infanzia.

Di disturbi alimentari si parlerà venerdì 28 ottobre alle ore 20 e 45 nella sala consiliare del comune di Angera. Interverranno specialisti e testimoni che racconteranno la loro esperienza.

Il timone che darà la rotta alla serata sarà il libro “Clessidre senza sabbia” di Caterina Civallero. Interverranno, oltre all’autrice, Eugenia Dozio, dietista a Villa Miralago, la pediatra Magda Bonini, Rosalina Di Spirito, vicepresidente donna sicura. Agli interventi si uniranno le testimonianze di Tatiana Ianniello, Debora Pignata e Mila Zubiani. Modera la tavola rotonda Michele Mancino vicedirettore di Varesenews