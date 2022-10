Due etti di hashish in macchina e tre kg a casa, la Polstrada arresta un 24enne sull’A8 a Gallarate

Viaggiava in A8 con 2 etti di hashish in macchina. A scoprire il carico illegale ieri, giovedì, è stata la Polizia Stradale di Busto Arsizio che durante un controllo alla barriera di Gallarate ha fermato un giovane di 23 anni residente a Voghera. L’atteggiamento del giovane ha indotto gli agenti a perquisire l’auto e, successivamente, l’abitazione dove sono saltati fuori altri 2,8 kg di sostanza sottoposta a sequestro. A causa del quantitativo di stupefacente rinvenuto e della strumentazione utile a suddividerlo in dosi, si è reso obbligatorio l’arresto per detenzione ai fini di spaccio.