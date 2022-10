Finale amaro per i Mastini, il Valdifiemme espugna Varese

Una rete realizzata in mischia a 3′ dalla fine condanna i Mastini Varese alla terza sconfitta in quattro partite di IHL, la seconda tra le mura della Acinque Ice Arena dove i gialloneri sono ancora a secco di punti. 4-5 il finale per i trentini che ringraziano Matteo De Baldo, l’autore del gol-partita (forse viziato da una gabbia spostata…) al 56’53”.

Una disdetta per i ragazzi di Claude Deveze che con il passare dei minuti, avevano messo in pista un gioco gagliardo e generoso, rintuzzato i vantaggi degli ospiti rispondendo colpo su colpo e rimettendo la gara sui binari dell’equilibrio. Mastini quindi piuttosto convincenti sul piano dell’impegno, del ritmo e del gioco, anche se la classifica non brilla e non è quella che ci si attendeva all’inizio del campionato. Le trasferte di Torre Pellice e Como, nel giro di quattro giorni (giovedì e domenica) dovranno dare risposte anche in questo senso.

LA PARTITA

Il Fiemme si presenta in pista con Foppa a guardia della gabbia, un po’ a sorpresa, e il suo terzo iniziale è senza subire reti nonostante un Varese spesso in attacco. Gli ospiti però si chiudono bene, vengono salvati dal palo su un tiro di Piroso e sul finire del periodo trovano anche il primo vantaggio grazie a Nicolao, in rete dopo aver aggirato la porta. Foppa poi para due volte (Raimondi e Marcello Borghi) mandando tutti al riposo sullo 0-1.

Risultato che però cambia subito e ancora a favore del Fiemme che, come temuto, sfrutta al meglio l’uomo in più e va a segno con Chelodi. La reazione del Varese stavolta è immediata: Vanetti riparte e Raimondi gonfia la rete con una deviazione al volo. Non basta perché Chelodi concede il bis, di nuovo in superiorità numerica poco prima di metà gara. La pressione dei Mastini – sostenuti ancora da un grande pubblico – dà i suoi frutti: la squadra di Deveze va a segno per due volte in 3′ grazie a Franchini e Piroso che firmano il 3-3. Sulle ali dell’entusiasmo i gialloneri ci riprovano ma Foppa è attento e sventa il pericolo.

Dopo il secondo riposo è il Valdifiemme ad apparire più vivace dal punto di vista atletico. Il punteggio resta in parità sino al 47.45 quando Oscar Ahlstroem trova la quarta rete ospite. Poco più di un minuto dopo però fa poker anche il Varese, questa volta con un tiro imprendibile di Privitera assistito da capitan Vanetti, al terzo passaggio decisivo della serata. La speranza di una vittoria, o almeno di prolungare la partita e fare punti, si fa concreta ma Drolet non riesce a bucare Foppa; poco dopo in mischia De Baldo non rende il favore e infila il disco alle spalle di Perla. Restano 3′, Drolet prova a compiere il miracolo che invece è appannaggio di Foppa: parata decisiva e tre punti in tasca ai trentini.