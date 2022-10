Gemonio, i 92 anni di attività del Gruppo Alpini

La pioggia caduta domenica non ha fermato la celebrazione dei 92 anni del Gruppo Alpini di Gemonio, una delle più longeve istituzioni del paese: una cerimonia semplice ma partecipata che si è svolta tra il Municipio di via Rocco Cellina e la vicina chiesa parrocchiale di San Rocco.

«Consideriamole gocce di benedizione» ha detto, riferendosi al meteo, il nuovo parroco padre Mario Zappella all’inizio della messa domenicale celebrata anche a suffragio dei soci del gruppo “andati avanti”. Nell’omelia padre Mario ha insistito sulla fierezza di “essere alpini con il cappello ed essere cristiani senza cappello” con il proprio comportamento quotidiano.

La cerimonia è iniziata nel cortile del municipio con l’alzabandiera e è proseguita con la deposizione dei fiori sul cippo che si trova all’ingresso e che è dedicato alle “penne nere” gemoniesi. «Oggi è per noi una giornata speciale – ha detto, in un breve intervento, il capogruppo Gianbattista Bariatti – perché ricordiamo ben tre anniversari. Il 225° del Tricolore, il 150° delle truppe alpine e per l’appunto i 92 anni del nostro gruppo, fondato nel 1930 per radunare gli alpini di Gemonio, Orino e Azzio (questi due paesi poi crearono la loro associazione autonoma ndr)».

Sulla longevità del gruppo è invece intervenuto il sindaco di Gemonio, Samuel Lucchini, che ha evidenziato l’importanza di avere, all’interno della comunità cittadina, una associazione che fin dalla sua fondazione ha dato prova di agire concretamente per il bene e le necessità comuni.