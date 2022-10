Gemonio, due fine settimana con il Mercatino Missionario

All’interno della Parrocchia di Gemonio la vocazione missionaria è forte e molto radicata. Dagli anni Settanta, l’autunno è il periodo dedicato anche a questa attività e per oltre quarant’anni gli spazi nei pressi di piazza della Vittoria hanno ospitato una grande “mostra mercato” con tappeti orientali, prodotti di artigianato proveniente dal terzo mondo, presepi artistici e tanto altro.

Negli ultimi anni, anche a causa del covid, la mostra è stata ridimensionata ma la volontà di raccogliere fondi per le missioni lontane e per alcune attività per le persone bisognose del paese e del territorio circostante non è diminuita. Ecco quindi che volontarie e volontari del Gruppo Caritas-Missioni hanno deciso di allestire un “mercatino” ridotto negli spazi e nelle aperture ma ugualmente utile e partecipato.

Per due fine settimana quindi, il mercatino missionario riprende vita negli spazi al piano terra della “Casa della Gioventù“, in quello che un tempo era un ambulatorio medico accanto al bar di piazza della Vittoria. In vendita, di nuovo, gli oggetti di artigianato africano, asiatico e sudamericano, presepi decorati a mano e altri prodotti etnici.

Ci sarà inoltre l’opportunità di offrire un contributo per permettere lo studio dei bambini o per sostenere le missioni che hanno contatti con Gemonio e con la Diocesi di Como, sparse nel mondo, che spesso operano in condizioni difficili. Tra le altre anche quella in Mozambico in cui si trova don Filippo Macchi, sacerdote gemoniese che di recente ha vissuto momenti complicati perché a poca distanza da lui è stata assassinata una religiosa italiana, suor Maria De Coppi.

Il mercatino missionario sarà aperto sabato 22 e domenica 23 ottobre e sabato 29 e domenica 30 ottobre; l’orario andrà dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19,30.