Giornate Fai d’autunno 2022: il Parco del Ticino mette in vetrina la sua Riserva Fagiana

Sabato 15 e domenica 16 ottobre tornano, per l’undicesima edizione, le Giornate FAI d’Autunno: il grande evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica ogni anno, d’autunno, al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, animato e promosso dai Gruppi FAI Giovani, con la partecipazione di tutte le delegazioni, i gruppi FAI e i gruppi FAI Ponte tra culture diffusi e attivi in tutta Italia. Sia sabato che domenica sarà possibile visitare, dalle 10 alle 17.00 con partenza delle visite ogni 60 minuti il parco riserva orientata “la Fagiana”, oltre il ponte Vecchio di Magenta. Si tratta di un’area di quasi 500 ettari nella valle del Ticino, in un contesto ambientale quasi del tutto intatto, dove le acque del fiume sono libere di esondare e creare ambienti umidi unici e peculiari, habitat ideale per diversi tipi di piante ed animali. Il percorso, lungo circa 5 km, sarà un emozionante viaggio all’interno di una natura incontaminata, tra boschi, zone umide e una moltitudine di preziosi ecosistemi, da conoscere e salvaguardare. Ogni ora partirà un gruppo e il percorso durerà circa un paio d’ore. Il ritrovo è al Centro Parco “La Fagiana” a partire dalle ore 10 alle ore 16.30. A fare da ciceroni e narratori lungo il percorso ci saranno gli studenti dell’IIS “Einaudi” di Magenta, specificatamente quelli iscritti all’indirizzo di liceo artistico. Le giornate Fai d’autunno

Anche in questa edizione i giovani volontari della Fondazione metteranno a disposizione la loro energia e il loro entusiasmo per aprire al pubblico 700 luoghi speciali in 350 città d’Italia, selezionati perché meritevoli di essere conosciuti e valorizzati e molti dei quali solitamente inaccessibili, dove verranno proposte visite – a contributo libero – che permetteranno ai partecipanti di cogliere lo splendore delle città in cui viviamo e dei territori che ci circondano. Una benefica immersione tra arte, storia e natura e anche una preziosa occasione per approfondire la missione del FAI e prendere consapevolezza, una volta di più, dell’immenso e variegato patrimonio di cultura e ambiente del nostro Paese. La manifestazione si inserisce nell’ambito della campagna di raccolta fondi “Ricordiamoci di salvare l’Italia” che il FAI organizza nel mese di ottobre e si svolgerà nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria.

In occasione di queste giornate FAI, il prossimo fine settimana, FAI – Delegazione Ovest Milano aprirà tre beni presso i comuni di Morimondo, Magenta e Busto Garolfo.

“Così nasce l’educazione ambientale”

«L’educazione ambientale passa anche da queste esperienze, dove arriviamo a coinvolgere le scuole superiori in maniera diversa rispetto al solito. E’ così che si apprende, sperimentando e raccontando la natura e stabilendo così un legame virtuoso tra essa stessa e chi la vive. Saranno infatti gli stessi ragazzi ad accompagnare i visitatori narrando in prima persona storia e ambiente naturale della bellissima Riserva La Fagiana. La grande eco mediatica su scala nazionale che le Giornate d’Autunno generano in modo fecondo da anni, inoltre, consentirà a un numero ancora più ampio di persone di conoscere il Parco del Ticino. E conoscere il Parco significa amarlo», ha dichiarato Chiara Chiappa, presidente del Parco del Ticino.