Greppi ad Azzate: “Coi fascisti non si parla, coi ragazzi che credono di essere fascisti sì”

«Coi fascisti adulti non si parla, con gli under 18 che credono di essere fascisti sì». È così che secondo lo storico Carlo Greppi, ospite mercoledì 27 ottobre di un incontro organizzato dall’Anpi ad Azzate, che si promuove, sostiene, diffonde l’antifascismo.

Galleria fotografica Davvero “L’antifascismo non serve più a niente?” Ad Azzate una serata con Carlo Greppi 4 di 7

Sala consiliare piena di persone attente e fuori, come sempre, ampio schieramento di forze dell’ordine. Carlo Greppi ha parlato per oltre un’ora di fascismo, partigiani, del difficile compito di andare fare divulgazione nelle scuole e coinvolgere i ragazzi che sempre più spesso “si nutrono” di brandelli di informazioni, magari pescati sui social. «E così – ha detto Greppi – ti trovi davanti un ragazzino che legge dal cellulare tutte le cose buone che ha fatto il fascismo, pensando di sfidarti. Fino ad arrivare a quello che viene ben raccontato nel libro “Abusi di memoria” di Valentina Pisanty: la negazione e la banalizzazione della Shoah.

Ecco perché, fare divulgazione, raccontare la storia, in tutti i suoi aspetti, anche quelli che riguardano le uccisioni compiute dai partigiani durante la guerra, è il modo migliore per tenere vivo l’antifascismo»

«Chiamare le cose con il loro nome. La radicalità, intesa come mantenere il valore del giusto, senza compromessi. Continua a vivere e ad essere necessario per questi motivi l’antifascismo, evitando di farci affogare nei linguaggi paludati ed allusivi che rafforzano i fascisti – dice Vittore Brunazzo, presidente di Anpi Azzate– . Già perché loro- i fascisti- il modo in cui la pensano, mica lo nascondono più di tanto.

Il nesso causale esposto da Carlo Greppi funziona come un orologio svizzero: più l’antifascismo annacqua la propria fermezza e chiarezza sui valori fondanti e vivi, più perde gradazione negli stessi. In fondo, basta ripartire dalla Costituzione: i fascisti non sono un interlocutore accettabile della vita politica e sociale del nostro Paese; è tutto qui.

Abbiamo un vantaggio notevole, noi antifascisti: sappiamo ammettere e correggere i nostri errori. Troviamo forza in questo: se una casa ha le finestre spalancate, ciascuno può vedere quanto di bello ci abita. Serve coraggio».