Harley-Davidson Varese, non un semplice open day

Non un semplice open day, ma un evento per festeggiare il compleanno del Varese Chapter

Il 15 e 16 ottobre, dalle 10.00 alle 18.00, open day alla concessionaria Harley Davidson di Via Italo Cremona 42B a Gazzada.

Non un semplice open day, ma un evento per festeggiare il compleanno del Varese Chapter, gruppo che permette a tutti coloro che condividono una passione per le moto Harley-Davidson® di ritrovarsi insieme. Quando entri a far parte del gruppo ti si apriranno infinite opportunità per conoscere nuovi amici, divertirti, sostenere cause meritevoli, e ovviamente viaggiare in moto!

Demo Rides MY 22 – iscrizioni al Varese Chapter- Tattoo- Food&Drink- live Music- Pin Striping – Live Painting- Live Patch…

Cosa fai, stai a casa?

Willy Patchwork sarà presente per realizzare le patch che hai sempre desiderato, con il tuo nome o il nome della tua Harley.

Roberto Larogna, in arte “Custom Design”, uno dei pionieri del Pinstriping Italiano, disegnerà sul tuo casco o direttamente sulla moto ciò che vorrai per rendere ogni parte un opera d’arte!

I tatuatori di Colors Tattoo Studio e un piercier saranno presenti per farvi provare sulla pelle la loro maestria.

Durante l’evento Mi Cocina Mexicana preparerà per tutti i suoi tacos e burritos, mentre per i più assetati, saranno presenti i ragazzi di Vineria del Croce, per i più assetati.

Demo Ride

Moto in prova nelle due giornate

Pan America

Pan America Speciale

Fatbob114

Loe Rider ST

Lowriders

Sportglide

Street Bob 114

Road GLide Special

Street Glide ST

Ultra Limited 114

Sportsister s

Nighster