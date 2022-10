La cantellese Greta Talamona tra i 25 “Alfieri del Lavoro” premiati dal Presidente Mattarella

Non solo l’eccellenza dell’industria e della grande imprenditoria italiana, ma anche l’impegno e la dedizione nello studio e nella vita scolastica: ogni anno, insieme ai Cavalieri del Lavoro, vengono premiati al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, anche i migliori studenti d’Italia. (foto cavalieridellavoro.it/)

A loro va il riconoscimento di “Alfieri del Lavoro”, destinato ogni anno a 25 studenti che abbiano terminato la scuola secondaria superiore con il massimo dei voti. E quest’anno tra i meritevoli ci sarà anche una ragazza di Cantello: Greta Talamona. Classe 2003, si è diplomata – con lode, ovviamente – all’Istituto di Istruzione Superiore “Valceresio” di Bisuschio(VA) all’indirizzo tecnico economico “Relazioni Internazionali per il Marketing”. La sua media nel quadriennio è stata di 9,942 e frequenterà Giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano.

«Nel futuro – dichiara Greta Talamona nella video intervista – sicuramente mi aspetto di continuare a imparare e lavorare in ambito giuridico».

I 25 Alfieri del Lavoro selezionati nel 2022 insigniti il 10 ottobre 2022 della Medaglia del Presidente della Repubblica sono: Vittoria Altomonte (Reggio Calabria), Giulia Benedettini (Livorno), Giacomo Calogero (Lecce), Ionut Cicio (Roma), Elena D’Angelo (Chieti), Alberto De Siena (Caserta), Leonardo Deambrogio (Alessandria), Luigi Foreste (Napoli), Zakaria Ghouiza (Perugia), Anna Beatrice Grandi (Modena), Alessia Grattarola Di Stefano (Savona), Luigi Ingala (Enna), Eleonora Liani (Viterbo), Adelaide Librizzi (Messina), Nicole Messina (Ancona), Stefano Francesco Mininni (L’Aquila), Chiara Montaguti (Forlì – Cesena), Leonardo Novarini (Verona), Rahela Pashaj (Taranto), Camilla Maria Pedrazzo (Biella), Samuele Riva (Bergamo), Alice Rizzo (Cosenza), Giuseppe Scialpi (Bari), Rebecca Maria Sole Tacconi (Bolzano), Greta Talamona (Varese).

Per il 2022 i dirigenti scolastici hanno segnalato 3.378 studenti, di cui 3.181 con i requisiti richiesti: votazione minima di 9/10 al diploma di Licenza Media e almeno 8/10 di media per ciascuno dei primi quattro anni della Scuola Superiore. La votazione di 100/100 all’esame di Stato è stata successivamente verificata solo per i candidati della graduatoria finale. Tra questi 2.012 donne e 1.169 uomini.

La provenienza territoriale dei 25 Alfieri 2022 è rappresentata da 9 Province del Nord, 5 del Centro e 11 del Sud distribuite in 15 Regioni. Dei premiati 14 sono donne e 11 sono uomini; 17 hanno conseguito un diploma liceale e 8 un diploma tecnico. Le medie dei venticinque Alfieri del Lavoro del 2022 vanno da 9,76 a 10; tutti hanno ottenuto la lode all’esame di Stato.

Il numero dei premiati è legato a quello dei Cavalieri del Lavoro, a rimarcare la continuità dell’impegno nello studio e nella vita. Agli Alfieri del Lavoro va l’attestato d’onore e la Medaglia del Presidente della Repubblica.

Nato nel 1961, in coincidenza del centenario dell’Unità d’Italia, il Premio Alfieri del Lavoro lo scorso anno ha compiuto il suo 60esimo anniversario. Dal 1961 al 2022 sono stati designati 1.558 Alfieri del Lavoro.