La carica delle 150 “Mitiche in piazza” a Varese

Il sole nel cielo di Varese ha illuminato e riscaldato l’ennesima domenica dedicata alle auto e moto storiche in piazza della Repubblica. Ieri – 30 ottobre – sono stati oltre 150 i modelli a due e quattro ruote con oltre 20 anni di anzianità, esposti nel grande piazzale tra le Corti e la Caserma Garibaldi.

“Mitiche in piazza” è la manifestazione voluta dalla VAMS (Club auto e moto storiche di Varese) per far incontrare collezionisti, appassionati, addetti ai lavori e semplici curiosi così da dare a tutti la possibilità di fare domande, informarsi su questo mondo e conoscere da vicino i gioielli d’epoca.

Una rappresentanza di veicoli d’annata si è poi spostata a mezzogiorno a Palazzo Estense, entrando per un “saluto” ai Giardini, dove è stata formata una speciale bandiera tricolore con quattro auto verdi, quattro bianche e quattro rosse su iniziativa delle associazioni il Circolo degli Artisti e La Varese Nascosta.

«Auto e moto storiche appassionano sempre di più anche i giovani in provincia di Varese: notiamo restauri eseguiti da regola d’arte con il consiglio dei commissari tecnici di club» ha spiegato Angelo De Giorgi, il presidente del VAMS. «Un’auto diventa storica quando ha compiuto vent’anni: da quel momento si può accedere ad una certificazione “di rilevanza storica e collezionistica”, che viene rilasciata dai club come il nostro affiliati alla ASI, dopo la presentazione di una documentazione con fotografie digitali o cartacee e di un’attenta analisi da parte dei nostri commissari tecnici di club».

I vantaggi di questa certificazione sono innanzitutto l’esenzione totale del bollo da parte di Regione Lombardia. «E poi – conclude De Giorgi – il possessore si può avvalere di una serie di agevolazioni, tra cui l’assicurazione a costo ridotto e la possibilità di utilizzare le storiche anche nelle giornate di limitazione del traffico».