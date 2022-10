La UYBA parte bene: vittoria per 3-2 a Firenze

Parte bene il campionato 2022/23 della e-work Busto Arsizio che, pur priva di Carli Lloyd, fermata all’ultimo da un fastidio alla schiena, e con la capitana Rossetta Olivotto in campo solo da metà in poi, vince per 3-2 sul difficile taraflex di Firenze. A Palazzo Wanny è gara a corrente alternata per entrambe le formazioni, ancora in rodaggio, ma alla fine la caparbietà delle farfalle ha la meglio nonostante l’ottima partita delle padrone di casa, spinte da Herbots e Nwakalor. Sempre in svantaggio (1-0, 2-1) la UYBA ha saputo stare in partita ed allungare al tie-break, giocato poi in maniera chirurgica.

Da segnalare il ritorno in campo della capitana Olivotto, dentro dal quarto set per una comunque ottima Lualdi.

Top scorer: Rosamaria (MVP) 21, Nwakalor 20, Herbots 19, Omoruyi 15.

Top blocker: Lualdi 7, Zakchaiou 6

Prossimo incontro mercoledì 26 ore 20-30 alle e-work arena contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano (prevendite qui: https://volleybusto.com/tickets.php)

La e-work inizia con Monza – Rosamaria, Lualdi – Zakchaiou, Degradi – Omoruyi, Zannoni libero. Primo set a senso unico per Firenze che vola con Herbots e Nwakalor (7 e 6 punti rispettivamente nel parziale, 25-16). Tutt’altra musica nel secondo, con Rosamaria e Degradi (4 a testa) a trainare. Da sottolineare anche l’ottimo ingresso di Battista al servizio e i 2 muri punto di Lualdi (17-25). Il terzo game sembra equilibrato, ma un super turno dai 9 metri di Herbots lo indirizza verso il Bisonte (7-0 di parziale, 25-16). Nel quarto set Musso inserisce dall’inizio Stigrot (dentro fino a fine gara) per Degradi, la UYBA serve bene, mura tanto (8 nel parziale) e riaccoglie in campo la sua capitana Olivotto. Montibeller e Omoruyi (5 e 6 rispettivamente) allungano al tie-break (21-25). Nel quinto salgono ancora Rosamaria (super in attacco e dai 9 metri) e Zakchaiou (decisiva a muro) che portano le farfalle verso la vittoria.

LE INTERVISTE POST GARA

Rosamaria: “Sono contenta: siamo riuscite a cambiare rotta dopo il primo set giocato male. Abbiamo ancora tanto da crescere certamente, oggi è stata la prima volta che abbiamo giocato insieme e anche io ho praticamente svolto un solo allenamento con il gruppo. Nonostante tutto siamo uscite da questo palazzetto con una vittoria contro una squadra veramente forte”.

Musso: “Una partita particolare, sia perchè era la prima, sia perchè abbiamo avuto tanti alti e bassi. Voglio portarmi a casa tante cose positive: il gruppo ha avuto la voglia di fare davvero squadra, aiutandosi nonostante le assenze. Chi è stato chiamato in causa si è comportato bene. Ora siamo già proiettati su Conegliano che è un altro impegno tutto da vivere”.

Il tabellino

Il Bisonte Firenze – e-work Busto Arsizio 2-3 (25-16, 17-25, 25-16, 21-25, 10-15)

Il Bisonte Firenze: Alhassan 9, Sylves ne, Cambi 3, Herbots 19, Lotti ne, Guiducci, Van Gestel 6, Panetoni (L), Knollema 3, Adelusi, Graziani 7, Nwakalor 20, Lapini ne, Kasareva 1. All. Bellano, 2° Cervellin. Battute errate 13, vincenti 6, muri 16.

e-work Busto Arsizio: Battista 1, Degradi 6, Lloyd ne, Monza 3, Rosamaria 21, Lualdi 10, Stigrot 2, Colombo ne, Zannoni (L), Omoruyi 15, Zakchaiou 11, Bressan ne. All. Musso, 2° Gaviraghi. Battute errate 12, vincenti 4, muri 18 (Lualdi 7).

Arbitri: Brancati – Rolla

Spettatori: 580 (50 da Busto Arsizio)

Ufficio Stampa UYBA – Giorgio Ferrario

Foto: Elisa Virgili