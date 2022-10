Le Z “russe” comparse nel paese di Arconate

Mezzo paese invaso dalla lettera Z, quella dell’invasione russa in Ucraina: è accaduto ad Arconate, paese dell’Alto Milanese che si è svegliato stamane – venerdì 28 ottobre – con diversi edifici “marchiati” con grandi Z tracciate con bomboletta spray.

Il simbolo è comparso su diversi fabbricati privati, anche di un certo valore storico, ma non è stato accompagnato da alcun altro messaggio.

Certo non ci si può sottrarre al messaggio implicito della Z, «evidente richiamo alla simbologia utilizzata dall’esercito russo in Ucraina», dice esplicitamente l’amministrazione comunale nel messaggio di condanna dell’atto.

La «ferma condanna» è tanto più significativa per un altro motivo: «Molto probabilmente, chi si è reso responsabile di questo gesto non conosce nemmeno il significato di ciò che ha disegnato, né tantomeno la sofferenza che una simile bravata può provocare negli amici ucraini che, da mesi, sono ospitati ad Arconate dopo essere fuggiti dalla guerra».

Il Comune ha già informato le forze dell’ordine e la Polizia locale si sta adoperando, con vari mezzi, per tentare di individuare i responsabili. «Ringraziamo inoltre i privati che, con solerzia, si sono già adoperati o si stanno attivando in queste ore per eliminare le scritte apparse sui muri».