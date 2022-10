Li fermano a Como con la “coca sott’olio“: due denunciati

Droga sott’olio per sfuggire agli eventuali controlli: l’avrebbero fatta franca se a metterci il naso non fosse stato, come puntualmente è avvenuto, un cane antidroga della finanza.

È successo durante un servizio di controllo del territorio condotto congiuntamente da militari della Guardia di Finanza di Menaggio e dai Carabinieri della Stazione di Tremezzina, nonché dalle unità cinofile del Gruppo di Ponte Chiasso delle Fiamme Gialle: per gli accertamenti di routine è stata fermata un’autovettura con a bordo due cittadini italiani.

L’attività posta in essere permetteva di rinvenire, occultata addosso ai due controllati, circa 64 grammi di cocaina, 7 di eroina e 3 di hashish. La sostanza stupefacente era stata avvolta all’interno di numerosi strati di plastica imbevuta di olio di oliva e, solo grazie alla presenza delle unità cinofile, ne è stato possibile il rinvenimento con non poche difficoltà. Si procedeva pertanto al sequestro della sostanza stupefacente, nonché dei tre telefoni cellulari e di oltre tremila euro in contanti.

Nel corso delle attività di verbalizzazione, veniva contattata prontamente la locale Procura della Repubblica nella persona del Sostituto Procuratore di turno che disponeva la denuncia a piede libero dei due individui ai sensi dell’art. 73 del Testo Unico sugli stupefacenti. Infine, veniva ritirata la patente di guida dell’autista del veicolo, già gravato da diversi precedenti specifici per uso di sostanze stupefacenti, poiché era in evidente stato di alterazione. L’attività posta in essere s’inquadra in una sempre più proficua collaborazione tra Guardia di Finanza e Carabinieri, nell’ambito del controllo del territorio, con lo scopo di garantire una maggiore efficacia nei controlli.