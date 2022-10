I Måneskin scelgono Villa Tittoni a Desio per il video di “The Loneliest”

I Måneskin hanno scelto Villa Tittoni e il suo parco a Desio per le riprese del loro ultimo videoclip musicale, rendendola, di fatto, famosa in tutto il mondo. Il video di The Loneliest ha collezionato in 24 ore oltre 1,2 milioni di visualizzazioni, oggi è a più di 3 milioni.

La bellissima villa si trova a Desio, nella provincia di Monza e Brianza, e durante tutto l’anno ospita concerti, eventi e festival. Nel video dall’atmosfera dark si vede sullo sfondo fin dai primi secondi. Quando è uscito il videoclip musicale in molti l’anno riconosciuta e, finalmente, il sindaco Simone Gargiulo, ha potuto confermare le voci che giravano da giorni e sulla pagina Facebook del Comune ha scritto: «Una preziosa opportunità per valorizzare l’identità della nostra città. Una grande visibilità internazionale per Desio che ha ospitato i vincitori dell’Eurovision Song Contest 2021».

La canzone The loneliest, l’ultimo singolo della band romana è uscita il 7 ottobre ed è, ad oggi, la canzone più ascoltata al mondo tra sali e scendi nelle classifiche ufficiali.