Marcel Dupertuis: le opere 1951-2021 al Museo Vincenzo Vela

È in corso fino a febbraio 2023 la mostra monografica dedicata a Marcel Dupertuis, scultore, pittore, disegnatore e fotografo , artista di Vevey, sul Lago di Losanna, ma naturalizzato ticinese dai primi anni Novanta.

Dupertuis ha studiato presso la Scuola Cantonale di Belle Arti di Losanna, diplomandosi in scultura con Hansjoerg Gisiger nel 1962. Nel 1964 si è traferito a Parigi, dove ha realizzato soprattutto opere di carattere monumentale destinate a spazi pubblici in Francia ed in Italia. Nel 1979 si è trasferito a Carrara, dove ha affrontato il marmo associandolo all’acciaio. A Milano invece, continuando a girovagare, si è impegnato nella tecnica del bronzo a cera persa, avviando una lunga collaborazione con la Fonderia d’Arte Massimo del Chiaro di Pietrasanta (Lucca). Sempre a Milano ha creato un legame importante con la Galleria delle Ore e da qui si è poi probabilmente incanalato verso il Ticino, stringendo una collaborazione con la Galleria Palladio di Lugano.

La scultura la fa da padrona in questa selezione di opere dell’artista per Il Museo Vela, curate da Gianna A. Mina e dallo storico dell’arte Matthias Frehner. Forse gli ambienti più interessanti sono quelli della Sala XV e XVI. Nella prima si possono osservare opere monumentali in cartapesta e filo di ferro nelle quali domina la scultura “A Roman Polansky” del 1996; nella sala XVI il materiale utilizzato è invece il bronzo, con una serie di corpi lacerati che conservano i segni del tormento.

Molto particolari sono poi le sale dedicate ai colori: una interamente dedicata al Marrone ed una completamente al Blu.

Neppure la fotografia fa difetto all’artista luganese, con una serie di nature morte e nudi realizzati con abbinamenti singolari.

Muso Vincenzo Vela

Largo Vincenzo Vela 5

Ligornetto – Svizzera (vicinissimo a Varese)

Orari:

da martedì a venerdì: 10-17

sabato e domenica: 10-18