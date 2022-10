Massimo Politi a capo della Procura di Varese

Cambiano i vertici della Procura della Repubblica di Varese che da oggi è nelle mani di Massimo Politi che avrà funzioni di reggente fino alla nomina del nuovo procuratore per il quale potrebbero volerci diversi mesi. Politi prende il posto di Daniela Borgonovo che ha ricoperto il ruolo di procuratrice di Varese da otto anni a questa parte.

Per la nomina del successore occorrerà una determina da parte del Csm, l’organo di autogoverno della magistratura. Massimo Politi potrà poggiarsi su magistrati giovani e competenti e legati a specializzazioni che hanno contraddistinto la guida Borgonovo, come l’attivazione, anni fa di un “pool fasce deboli” composto da sostituti procuratori che si occupano di perseguire reati legati agli atti persecutori e alla violenza di genere. Sono in tutto sette i pm, Politi compreso, che svolgono l’attività requirente, cui si sommano otto vice procuratori onorari.