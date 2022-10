Mattia Moro è il nuovo direttore generale della Uyba

UYBA Volley comunica il nome del nuovo direttore generale: la società del Presidente Giuseppe Pirola ha optato per una scelta interna, affidando l’importante incarico a Mattia Moro, imprenditore milanese già socio del sodalizio biancorosso e da quattro anni anche responsabile della parte medica delle farfalle.

Mattia Moro è la figura giusta per continuare il percorso già segnato da Enzo Barbaro sotto il profilo manageriale e marketing, persona fidata e già apprezzata da tutto il team di lavoro di via Maderna.

Come già anticipato, il nome del nuovo direttore sportivo verrà invece reso noto nei prossimi mesi.

Mattia Moro è nato e cresciuto a Milano, ha 40 anni ed è socio e direttore amministrativo del poliambulatorio Washington Medical Center.

Svolti gli studi nell’ambito della riabilitazione, ha conseguito un master MBA in Dirigente di struttura complessa presso l’ Università Statale di Milano. Nel 2015 rileva un piccolo centro medico, trasformandolo in un poliambulatorio che si avvale oggi della collaborazione di più di cinquanta professionisti affiancato da altre cinque sedi dislocate nel nord Italia.

Mattia Moro: “Affronto questo incarico con molta voglia di far bene e ringrazio da subito il presidente Giuseppe Pirola e tutti i soci per la fiducia. Sono consapevole che non sarà semplice sostituire un professionista del settore come Enzo Barbaro, ma sono anche desideroso di dare una mia impronta nell’ambito delle relazioni con gli sponsor e nell’organizzazione degli eventi. Cercherò di trasferire in un ambito di società sportiva quello che ho imparato in questi anni: lavorare in ambito medico mi ha permesso infatti di mettere a frutto la mia più grande capacità, che è quella di instaurare buoni rapporti con le persone; oggi collaboro anche con numerose aziende che operano in ambito sanitario e mi impegno nell’organizzare attività che siano d’aiuto alla comunità: questo mi ha permesso di aprire la mia mente anche all’idea di eventi, iniziative, giornate speciali. Voglio chiudere dando una notizia importante: la presentazione ufficiale della squadra quest’anno sarà duplice. Apriremo per sponsor, media e istituzioni la sede di Eolo Spa, uno dei nostri partner più prestigiosi, martedì 18, in una serata davvero speciale. Giovedì 20 invece, al termine del Trofeo Mimmo Fusco, saremo lieti di presentare alla e-work arena il nuovo roster ai nostri tifosi che aspettiamo numerosi per dare il via tutti insieme alla nuova stagione”.