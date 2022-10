Meta con Whatsapp va giù e intanto TikTok assume

Uno si blocca l’altro assume. Sono Whatsapp da un lato e TikTok dall’altro, il primo appartenente alla sfera di Meta, che detiene, tra le tante cose, anche Facebook e Instagram e l’altro è il colosso di origine cinese che partendo dai più giovani si sta facendo strada ai vertici della classifica dei social network più popolari ed utilizzati.

Le due notizie non sono assolutamente collegate ma che arrivino nello stesso giorno è un po’ il segno dei tempi di questa “guerra” tra sfere di influenza dei colossi mondiali della comunicazione social.

Whatsapp è lo strumento di messaggistica diretta più utilizzato. Secondo i dati diffusi dall’azienda è il mezzo attraverso il quale vengono scambiato quotidianamente più di 100 miliardi di messaggi tra oltre 2 miliardi di persone. dei quali, in media, circa 7 miliardi di messaggi vocali. Nelle scorse ore ha avuto diversi malfunzionamenti che lo hanno reso indisponibile in diversi paesi del mondo, compreso in Italia.

TikTok è invece il social network più in ascesa. Secondo gli ultimi dati gli utenti unici mensili della piattaforma social di video brevi si sono attestati a circa 14,4 milioni, ancora molto indietro rispetto ai numeri della galassia di Meta ma in rapida risalita. Iniziata come un app legata alla musica (con il nome di Musical.ly) si è poi evoluta in una piattaforma molto più complessa attraverso la quale gli utenti possono creare brevi clip di durata variabile aggiungendo filtri ed effetti particolari e suoni ai loro video.

A caratterizzare il successo di TikTok è un algoritmo sottostante alla piattaforma in grado di comprendere in poco tempo quali video far visualizzare all’utente per tenerlo incollato allo smartphone. E ora sta mettendo radici in sempre più paesi, anche dal punto di vista fisico.

La notizia di oggi è che TikTok assume a Milano aprendo sette nuove posizioni. La compagnia, operativa a livello mondiale, ha sedi ed uffici distribuiti in numerose città, tra cui New York, Los Angeles, Londra, Berlino, Parigi, Dubai, Mumbai, Seoul, Tokyo, Singapore e Giacarta. In Italia è presente dal 2021 ed ha sede a Milano.