“Mio figlio morso da due cani: otto giorni di prognosi”, la denuncia di una mamma a Gallarate

«Nel quartiere di Madonna in Campagna a Gallarate continua a girare una signora con due cani aggressivi: un meticcio maschio di circa 30 insieme ad una Amstaf femmina di altri 39-40 chili. La signora, esile, non è in grado di tenerli; infatti giovedì 13 ottobre hanno aggredito il mio cane e mio figlio attaccando da dietro. Mio figlio è dovuto ricorrere al pronto soccorso di Gallarate riportando morsi multipli alle mani e a una gamba», ci scrive una lettrice. Il ragazzo, 19 anni, è stato rilasciato dal pronto soccorso con otto giorni di prognosi.

Il cane è stato sottoposto a intervento urgente dal veterinario «in quanto ha riportato svariate ferite da morsi con necessità di sutura», continua a raccontare affermando che querelerà la signora sia alla polizia di stato sia alla ASL di competenza. «Gradirei che i cittadini di Gallarate siano messi alcorrente di stare attenti con i loro cani, sono pericolosi»