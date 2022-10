Molti utenti stanno avendo problemi con Instagram

#instagramdown è l’hashtag del momento su Twitter, dopo che il social network delle foto del gruppo Meta è andato in down per molti utenti.

Molte persone in tutto il mondo stanno infatti segnalando che il proprio account su IG è stato sospeso; è successo anche a molti utenti italiani. Quando tentano di accedere al social network, compare un avviso che dice che il loro account è stato sospeso, senza ulteriori spiegazioni.

Anche alcuni nostri lettori sono preoccupati di aver «perso tutto su Instagram».

Non solo: molti utenti riescono ad accedere ma stanno segnalando problemi nel caricare contenuti, che siano foto o storie.

Instagram per ora ha solo detto di essere a conoscenza del problema e di essere al lavoro per risolverlo.