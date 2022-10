Una mostra diffusa e numerosi eventi in occasione del 225esimo anniversario del Tricolore

Quest’anno si celebrano i 225 anni della nascita del tricolore italiano e per questo anniversario la città di Varese sarà coinvolta in un grande evento culturale: “225 anni del Tricolore italiano: Arte, Colori e Musica, Persone e Partecipazione”.

Il Tricolore italiano nasce come bandiera militare: fu proposta nel 1796 per distinguere il contingente italiano all’interno dell’esercito di Napoleone, nelle repubbliche Cispadana e Cisalpina. Il 7 gennaio del 1797 il Tricolore fu adottato, a Reggio Emilia, come bandiera della Repubblica Cispadana. Il blu della bandiera francese fu sostituito, su indicazione di Napoleone, con il verde, che era il colore delle uniformi della Guardia civica milanese, quindi simbolo dei volontari che combattevano per l’Italia.

“Abbiamo previsto di trasformare Varese in una grande “Galleria d’arte all’aperto”, per questo ringrazio l’amministrazione comunale di Varese che si è prodigata a mandare lettere a tutti gli esercizi dei commercianti di Varese per dare spazio nelle vetrine ed esporre le opere d’arte – ha affermato Antonio Bandierali del Circolo degli Artisti di Varese questa mattina presso la Sala Matrimoni del Comune di Varese dove si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’evento – il programma prevede la partecipazione di 225 artisti provenienti da tutta Italia i quali realizzeranno opere d’arte utilizzando i tre colori della bandiera italiana. Le opere degli artisti saranno esposte in tutti gli spazi delle attività che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa”.

Un evento nato dalla collaborazione del Circolo degli Artisti di Varese, La Varese Nascosta, Associazione Culturale Europea di Ispra, Gruppo Alpini di Varese, Società Storica Varesina e il sostegno di, Accademia Villa Bossi – Bodio Lomnago, Amici del Sacro Monte di Varese, Associazione Navimodellisti Valle Olona, Fondazione Bizzi-Granata, Fondazione Comunitaria del Varesotto, Lions Club Varese, Museo Tecnico Navale di La Spezia, Rotary Club Sesto Calende – Angera – Rotary Club Varese – Verbano, Trippini Sergio – Studio Bibliografico – Stampe Antiche

“Il concetto che abbiamo voluto portare con questa iniziativa è sì legato all’arte grazie alla galleria diffusa, ma richiama soprattutto il sentimento – ha spiegato Paolo Musaio, presidente de La Varese Nascosta – Cos’è il tricolore? Sentimento. Un sentimento che sono le Persone a rappresentare. Da qui l’idea di coinvolgere i cittadini, creare partecipazione”.

Presente all’incontro oltre ai rappresentanti delle forze dell’ordine coinvolte e le varie Associazioni ed Associazioni d’Arma anche l’Assessore alla Cultura Enzo Laforgia, che ha dichiarato: “Celebriamo un simbolo, un elemento che tiene insieme una comunità. Lo celebriamo tenendo conto della sua storia. Ne abbiamo avuti molti di tricolore, simboli della nostra Storia. I simboli si vestono di significati nuovi man mano che la società fa i conti con la storia passata ma avanza verso il futuro. Noi con questi simboli abbiamo sempre mantenuto una certa freddezza, ma non ci fa bene, bisogna sapersi confrontare con la Storia, poiché essa serve a sperare in un futuro migliore”.

“La descrizione sia del gruppo di istituzioni, associazioni e associazioni d’armi che hanno aderito a questa importante iniziativa di livello nazionale è una conferma della vitalità del nostro territorio, che soprattutto davanti ai 225 anni del tricolore, raccoglie un’adesione molto estesa- ha affermato il Sindaco di Varese Davide Galimberti – segno di un’attenzione ai valori del nostro Paese e di un sentimento civico estremamente elevato. Ancora una volta abbiamo la dimostrazione di essere una città fortemente attenta al nostro Paese e ai valori che ci hanno sempre contraddistinti”.

PROGRAMMA:

16 ottobre

Ore 9.30 dal cortile d’onore di Palazzo Estense partirà “Ruote nella Storia” organizzato da “Club ACI Storico” con un percorso che toccherà il Lago Maggiore a Leggiuno e Luino ed aprirà gli eventi dei “225 anni del Tricolore italiano”

Ore 10.30 presso il MIV Multisala Impero di Varese, inaugurazione alla presenza delle autorità dei “225 anni del Tricolore italiano” con la presentazione della mostra dei 225 quadri del Tricolore esposti nei negozi o locali artigianali (esclusa grande distribuzione) e nelle gallerie d’arte del centro cittadino. La presentazione sarà aperta dai ragazzi del Liceo Musicale A.Manzoni di Varese. I ragazzi della quinta classe dell’alberghiero “Istituto De Filippi” di Varese interverranno in conclusione della mattinata presentando il dolce dedicato al Tricolore, una pasticceria dedicata ai 225 anni della nostra bandiera.

17 ottobre

Esposizione presso la Sala Risorgimentale di Villa Mirabello ai Giardini Estensi della Campana della Regia Nave Varese varata nel 1900. La campana resterà presso il museo, salvo i momenti previsti qui in programma, fino al 15 novembre

20 ottobre

Ore 18 “Città di Varese e il mare, navi e marinai sotto il Tricolore” presso il Salone Estense del Palazzo Comunale, verra presentata la storia delle navi che hanno portato il nome Varese ed i marinai che hanno lasciato il nome nelle principali ve della città Sara presente in esposizione la campana della Regia Nave Varese.

Ore 21 “Concerto per il Tricolore” presso la chiesa di Santa Maria Nascente : Conservatorio Reale di Bruxelles –

Bodio Lomnago, evento organizzato dall'Accademia Villa Bossi e dalla Fondazione Bizzi-Granata nell'ambito del progetto "Viaggio in Italia 2022". Ingresso con

22 ottobre

“Ballo del Tricolore” – Il Gruppo Alpini di Varese ha organizzato in Piazza della Repubblica a Varese

una serata dancing per coinvolgere i ragazzi nell’evento dei 225 anni del Tricolore, impegno e giusto

divertimento.

23 ottobre

“Le Persone del Tricolore” – Interverranno le Associazioni

Ore 9.30 la Marina Militare effettuerà l’alzabandiera in Piazza XX Settembre con contestuale posa, insieme all’Associazione Arma Aeronautica, di una corona alla targa in memoria dei fratelli Forzinetti cui è intitolata la piazza lastricata su disegno di Marcello Morandini.

Ore 10.00 tutte le venticinque realtà tra Associazioni e Corpi presenzieranno nelle principali piazze di Varese con stand e mezzi di servizio. Presso i singoli gazebo saranno esposte le opere d’arte realizzate da Cesare Ottaviano, socio del Circolo degli Artisti di Varese, che

rappresentano le singole realtà. Al termine della manifestazione i quadri, donati dall’artista, troveranno posto per una breve esposizione a Villa Recalcati sede della Provincia di Varese. Presso lo stand della Marina Militare in Piazza XX Settembre, sarà ospitata l’esposizione di

modellismo statico di un’importante associazione locale insieme alla campana che “Museo Tecnico Navale” di La Spezia ha concesso di trasportare a Varese per l’importante occasione. Si tratta della campana della “Regia Nave Varese”, l’incrociatore corazzato Classe Garibaldi che venne varato nel 1900 e che sarà così visibile dal primo pomeriggio nella piazza.

A fine giornata la campana sarà portata nella sala espositiva risorgimentale di Villa Mirabello dove rimarrà nei giorni successivi.

Ore 17.00 terminerà la manifestazione.

Ore 10.15 sarà inaugurata la mostra d’arte realizzata dai ragazzi delle quarte e quinte del “Liceo Artistico A.Frattini” di Varese a tema il Tricolore ed il volontariato a Varese. Ventuno quadri che verranno esposti, riprodotti per motivi di sicurezza, nella “Galleria Palazzo Trieste” in Via Vittorio Veneto. Per ringraziare i ragazzi del lavoro profuso riceveranno una pergamena a firma degli artisti Marcello Morandini, Andrea Ravo, Antonio Bandirali e Vittore Frattini. La mostra resterà disponibile fino al 30 novembre, salvo proroghe.

La Fanfara dei Bersaglieri alle ore 10.00 con la sua corsa da Piazza Giosuè Carducci giungerà in Piazza XX Settembre dove proseguirà il concerto passando prima in corsa attraverso la “Galleria della Partecipazione” per salutare e ringraziare i ragazzi del Liceo Artistico per la partecipazione.

Ore 11.30 nella Basilica di San Vittore si svolgerà la funzione religiosa dove i rintocchi della campana della Regia Nave Varese suoneranno durante il rito.

Ore 15.00 ad opera del “Liceo Musicale A.Manzoni” la “Galleria della Partecipazione” di Palazzo Trieste realizzata dal Liceo Artistico sarà abbracciata dalle note della musica di una giovane cantante. Arte e Musica dei nostri ragazzi, uno spettacolo che terminerà alle 16.30 o per motivi tecnici prima ove il clima non fosse favorevole.

‘Il Tricolore e la poetica”, alle ore 18.15 presso il Salone Estense si concluderà l’intensa giornata ad opera del poeta Dino Azzalin che con il suo gruppo di lettori ci condurrà lungo testi e rime come Giosuè Carducci fece nelle nevi delle alpi, l’aprile delle valli, le fiamme dei vulcani per raccontare il nostro Tricolore per il centenario della bandiera.

Teniamo a ricordare nello spirito di unità che ci guida che nelle vie di Varese nel corso della giornata sono programmati altri eventi. La formale commemorazione dell’Ottobre di Sangue in Largo Resistenza in ricordo dell’eccidio per mano dei nazifascisti nel 1944. Per i collezionisti più attenti l’edizione speciale d’autunno del Mercato Bosino dell’Antiquariato e quindi la coinvolgente

manifestazione organizzata da Ascom Associazione Commercianti Le Castagne e l’uva che vedrà la pedonalizzazione di Via Luigi Sacco.

27 ottobre

“Concerto per il Tricolore” – “Bianco” – Presso la chiesa di Santa Maria Nascente a Bodio Lomnago

Ore 21.00, si terrà il secondo dei tre concerti per il tricolore tenuto da Ensemble 1600 Conservatorio di Vicenza – “Venezia, nel 1600”. Evento organizzato dall’Accademia di Villa Bossi e dalla Fondazione Bizzi-Granata nell’ambito del progetto “Viaggio in Italia 2022”. Ingresso con

contributo di sostegno libero.

30 ottobre

Il club “VAMS Varese Auto Moto Storiche” federato ASI, a termine della manifestazione organizzata in Piazza della Repubblica, partirà alle 11.45 con il “Carosello d’epoca in Tricolore” con vetture rosse, bianche e verdi per giungere nel cortile d’onore di Palazzo Estense all’interno dei Giardini Pubblici Comunali dove sosteranno fino alle ore 12.45.

5 novembre

“Stampe e mappe nella storia del Tricolore”, inaugurazione della mostra speciale a cura dello “Studio Trippini” che resterà aperta al pubblico fino al 14 novembre in Sala Veratti a Varese.

Ore 21.00, si terrà il terzo dei tre concerti per il tricolore tenuto dal Duo Ucraino Shabaltina/Cherkazova – Conservatorio di Kiev – “da Boccherini a Piazzolla”. Evento organizzato dall’Accademia Villa Bossi e dalla Fondazione Bizzi-Granata nell’ambito del progetto “Viaggio in Italia 2022”. Ingresso con contributo di sostegno libero.

Chiusura della manifestazione con la sfida “Regata del Lago in Tricolore”, una gara a remi tra la Canottieri Varese e la Canottieri Gavirate. La prima boat race del Lago di Varese che anticamente era chiamato Lago di Gavirate. La disfida sarà aperta dall’alzabandiera della Marina Militare con via suonato della Campana della Regia Nave Varese.

Questi eventi sono organizzati con il Patrocinio del Ministero della Cultura, Regione Lombardia, Provincia di Varese, Città di Varese, Università dell’Insubria, Liceo Artistico A.Frattini di Varese, Istituto De Filippi di Varese, Liceo Musicale Statale A.Manzoni di Varese, GP Gruppo di Lavoro Provinciale per la salute mentale e la collaborazione de Associazione Arma Aeronautica, Associazione Nazionale Marinai d’Italia, Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Nazionale del Fante, Associazione Nazionale Bersaglieri, Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia, Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli di Varese, Guardia di Finanza, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, Associazione Nazionale Militari C..I. in congedo, Corpo Militare Volontario Croce Rossa Italiana, Corpo Infermiere, Volontarie della Croce Rossa Italiana, Associazione della Croce Rossa Italiana, Associazione Nazionale Polizia di Stato – O.D.V., Polizia Locale di Varese, Vigili del Fuoco di Varese, Gruppo Alpini Varese e Capolago, Carosello Storico – Tre Leoni di Somma Lombardo, GASAC – Gruppo, Automotoveicoli Storici Carabinieri Istituto Nazionale Guardie d’Onore del Pantheon, UNUCI – Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, ARI – Associazione Radioamatori Italiani, CISOM – Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, Protezione Civile di Varese, N.M.P.I. Nucleo Mobile di Pronto Intervento.