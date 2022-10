Nelle librerie della città quattro incontri fuori festival dedicati agli autori noir

Nord in giallo, la rassegna varesina dedicata alla narrativa noir contemporanea, estende il suo programma con un fuori festival che prende il via dalle librerie della città. Sono quattro gli incontri che vedono protagonisti altrettanti scrittori del panorama noir contemporaneo.

Primo appuntamento per giovedì 6 ottobre alle 18.00 nella Libreria degli asinelli, in via Bagaini, con Flavio Villani, che presenterà il romanzo La banda degli uomini, edito da Neri Pozza.

Il secondo incontro sarà invece alla Libreria Ubik di piazza Podestà: venerdì 7 ottobre alle 18.00 sarà presente Fausto Vitaliano, autore di Scritto sulla sabbia, edito da Bompiani. La libreria Ubik ospita anche il terzo appuntamento: sabato 8 ottobre alle 18.00 Filippo Venturi presenterà il romanzo E’ l’umido che ammazza di Mondadori.

Infine giovedì 20 ottobre alle 18.00 alla Libreria Mondadori di via Morosini sarà presente Antonio Fusco, che introdurrà il suo romanzo Io sono l’indiano, edito da Rizzoli.

“L’effetto contaminazione del festival è tangibile nel coinvolgimento delle librerie cittadine, che si sono attivate organizzando incontri dedicati agli autori – spiega l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia – un’occasione per tutti gli appassionati di questo genere di scoprire il dietro le quinte dei romanzi noir e conoscere le tendenze legate al giallo e al mistero”.

Il festival Nord in giallo, a Varese dal 9 al 16 ottobre, è la manifestazione dedicata alla narrativa noir contemporanea, per indagare su delitti e misteri ambientati tra la Valle d’Aosta e il Friuli Venezia Giulia.