Oltre 400 bambini in festa allo Stadio di Varese per le Pulciniadi 2022

Otto scuole dell’infanzia di Varese e provincia per un totale di 406 bambini hanno partecipato nella mattinata di oggi, venerdì 7 ottobre alle Pulciniadi, l’evento sportivo dedicato ai bambini di 5 anni, nato per proporre lo sport come momento educativo e di incontro e ospitato dallo Stadio di Varese.

L’evento ha aperto il weekend della Varese City Run ed è stata una festa colorata e gioiosa.

I bambini si sono divisi in 4 squadre: azzurra, blu, rossa e verde. Per ciascuno una maglietta colorata e tanti percorsi in cui provare le proprie abilità di salto, corsa, mira ed equilibrio guidati dalle loro maestre e con l’aiuto degli istruttori elle diverse società sportive che hanno aderito alla manifestazione e dai ragazzi del Liceo sportivo.

«Proprio l’attenzione degli studenti più grandi verso i bambini più piccoli, ,nell’aiutarli e nell’incoraggiarli a provare diversi sport restituisce meglio il senso di questa manifestazione e il suo grande valore educativo e di crescita per tutti», ha commentato l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio partecipando alle Pulciniadi.