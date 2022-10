In Piazza Monte Grappa a Varese per chiedere la pace

Questo pomeriggio Piazza Monte Grappa a Varese ha ospitato un’iniziativa di pace, una manifestazione aperta a tutti i cittadini, alla quale erano invitati associazioni e cittadini di qualsiasi forza politica: “Un’istanza di Pace che la cittadinanza di Varese e provincia accoglie e fa propria in questa giornata, anticipando l’annunciata serie di iniziative in via di programmazione nelle prossime settimane in diverse piazze d’Italia – si legge nel manifesto distribuito durante l’evento -. È significativo dar voce ai cittadini, che qui oggi si riuniscono senza sigle e senza bandiere, se non quelle recanti i simboli tradizionali della Pace, che non ha colore politico”.

“L’escalation militare ha aggravato la situazione e non ha portato ad uno spiraglio di miglioramento della situazione – ha affermato Francesca Bonoldi, tra gli organizzatori dell’evento -. Serve una trattativa diplomatica per dare un punto di svolta, di pace, a questo conflitto. Troppe vittime, troppa distruzione. La guerra è in Ucraina, ma coinvolge tutta Europa. Compresa l’Italia”.

Precedentemente, in occasione della Giornata Nazionale per la Libertà di Assange, Giuseppe Musolino ha anche tenuto un presidio in piazza del Garibaldino: “Assange è agli arresti e rischia 165 anni di prigione – spiega -. Il sistema occidentale, gli Stati Uniti e la NATO non tollerano di essere disturbati. Il Sistema occidentale pretende di esportare la democrazia con le bombe. Si cerca di nascondere i crimini di guerra, crimini che Assange aveva svelato”.